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  • Промес: «В «Зените» запрещено есть огурцы? Грустно за такие команды»

Промес: «В «Зените» запрещено есть огурцы? Грустно за такие команды»

6 августа 2017, 17:01
14

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о запрете, который введен в «Зените». Игрокам петербургского клуба нельзя есть огурцы.

Напомним, сегодня «Зенит» и «Спартак» проведут матч в рамках 4-го тура РФПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

– Слышали, что в «Зените» запрещают есть огурцы?

– Грустно за те команды, где огурцы не едят. Я, например, их люблю. Но если завтра наш тренер скажет, что нельзя, к примеру, есть помидоры – окей, хорошо. Я концентрируюсь на «Спартаке», а не на огурцах. В любом случае у нас лучшая еда, без сомнений.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Промес Квинси
Комментарии (14)
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Kollljan
1502028304
Черномазый идиот.
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nitto
1502028487
А во всём виноваты Дзюба с Кокориным. Двери надо закрывать. Сегодня огурцы запретят, завтра бананы...
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Павелий
1502028563
Просто со времён Риксена в Зените огурцы не берут в рот, так как их используют для других игрищ!
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Garrincha58
1502029062
Будешь много есть огурцов смотри чтобы не ПромесЛо
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shinnik
1502032243
Промес любит огурцы. Хм.. Приятно.Сам и признался.
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Munez89
1502034137
В Питере огурцы, как священные коровы в Индии))
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docndoc
1502037095
Антоха, не слушай этих дебилов-расистов, а налегай лучше на горох!))))
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edw7777
1502037561
У него с головой вообще нормально?
Ответить
ilichkadr
1502045877
Похоже, что сегодня Промеса подвели именно огурцы. По окончании игры за живот хватался.........
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smersh45
1502050295
5 огурцов пристроили
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