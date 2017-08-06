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    Промес: «В «Зените» запрещено есть огурцы? Грустно за такие команды»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о запрете, который введен в «Зените». Игрокам петербургского клуба нельзя есть огурцы.

    Напомним, сегодня «Зенит» и «Спартак» проведут матч в рамках 4-го тура РФПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    – Слышали, что в «Зените» запрещают есть огурцы?

    – Грустно за те команды, где огурцы не едят. Я, например, их люблю. Но если завтра наш тренер скажет, что нельзя, к примеру, есть помидоры – окей, хорошо. Я концентрируюсь на «Спартаке», а не на огурцах. В любом случае у нас лучшая еда, без сомнений.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2017 17:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +616

      smersh45 6 августа 2017, 23:11

      5 огурцов пристроили

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17807

      ilichkadr 6 августа 2017, 21:57

      Похоже, что сегодня Промеса подвели именно огурцы. По окончании игры за живот хватался.........

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 6 августа 2017, 19:39

      У него с головой вообще нормально?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 6 августа 2017, 19:31

      Антоха, не слушай этих дебилов-расистов, а налегай лучше на горох!))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 6 августа 2017, 18:42

      В Питере огурцы, как священные коровы в Индии))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 августа 2017, 18:10

      Промес любит огурцы.
      Хм..
      Приятно.Сам и признался.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > shinnik 6 августа 2017, 18:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а еще бананы.

      -4
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      Рейтинг: +33

      Старший оператор 6 августа 2017, 18:07

      А почему нельзя есть огурцы ? ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +206

      Спартачище 6 августа 2017, 17:52

      С ПРИХОДОМ ПЕДЕРЕСА ВСЕ ОГУРЦЫ ХРАНЯТСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5881

      Павелий 6 августа 2017, 17:09

      Просто со времён Риксена в Зените огурцы не берут в рот, так как их используют для других игрищ!

      -1
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      Рейтинг: +119

      nitto 6 августа 2017, 17:08

      А во всём виноваты Дзюба с Кокориным. Двери надо закрывать. Сегодня огурцы запретят, завтра бананы...

      3
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