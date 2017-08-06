Промес: «В «Зените» запрещено есть огурцы? Грустно за такие команды»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о запрете, который введен в «Зените». Игрокам петербургского клуба нельзя есть огурцы.

Напомним, сегодня «Зенит» и «Спартак» проведут матч в рамках 4-го тура РФПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

– Слышали, что в «Зените» запрещают есть огурцы?

– Грустно за те команды, где огурцы не едят. Я, например, их люблю. Но если завтра наш тренер скажет, что нельзя, к примеру, есть помидоры – окей, хорошо. Я концентрируюсь на «Спартаке», а не на огурцах. В любом случае у нас лучшая еда, без сомнений.