РФПЛ. «Тосно» одержал первую победу в Премьер-лиге, обыграв тульский «Арсенал»

В матче 4-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле потерпел поражение от «Тосно» – 1:2.

В составе хозяев в середине второго тайма нападающий Лука Джорджевич не реализовал пенальти.

Для «Тосно» данная победа стала первой в рамках чемпионата России.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Арсенал (Тула) – Тосно (Ленинградская область) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Берхамов, 40; 1:1 – Галиулин, 48; 1:2 – Марков, 55.

«Арсенал»: Габулов, Хагуш, Сунзу, Беляев, Александров, Чаушич (Максимов, 67), Шевченко, Бурчану, Берхамов, Ткачев, Джорджевич (Сикоев, 73).

«Тосно»: Юрченко, Дудиев (Шахов, 87), Буйволов, Дугалич, Чернов, Карницкий, Галиулин, Нуну Роша, Казаев (Мухаметшин, 80), Мелкадзе (Марков, 46), Заболотный.

Предупреждение: Берхамов, 55 – нет.

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