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    РФПЛ. «Тосно» одержал первую победу в Премьер-лиге, обыграв тульский «Арсенал»

    В матче 4-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле потерпел поражение от «Тосно» – 1:2.

    В составе хозяев в середине второго тайма нападающий Лука Джорджевич не реализовал пенальти.

    Для «Тосно» данная победа стала первой в рамках чемпионата России.

    Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

    Арсенал (Тула) – Тосно (Ленинградская область) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Берхамов, 40; 1:1 – Галиулин, 48; 1:2 – Марков, 55.

    «Арсенал»: Габулов, Хагуш, Сунзу, Беляев, Александров, Чаушич (Максимов, 67), Шевченко, Бурчану, Берхамов, Ткачев, Джорджевич (Сикоев, 73).

    «Тосно»: Юрченко, Дудиев (Шахов, 87), Буйволов, Дугалич, Чернов, Карницкий, Галиулин, Нуну Роша, Казаев (Мухаметшин, 80), Мелкадзе (Марков, 46), Заболотный.

    Предупреждение: Берхамов, 55 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 16:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 6 августа 2017, 21:34

      Тосно, будет тяжко без "родных" болел - приезжай столоваться в Тверь. Мы поддержим! С ув.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 6 августа 2017, 17:16

      Хорошее начало для новичка высшей лиги! С почином, Тосно!

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 6 августа 2017, 16:56

      Молодцы с первой победой в премьер лиге

      1
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