«СКА-Хабаровск» объявил о подписании форварда Христова

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе нападающего Венцислава Христова.

«Новичком хабаровского СКА стал 28-летний Христов. Универсальный футболист, способный играть на позиции нападающего и атакующего полузащитника. Венцислав провел восемь матчей в составе национальной сборной своей страны, забив гол в матче квалификации ЧЕ-2016 Азербайджан — Болгария», – сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.

Ранее появилась информация, что срок соглашения Христова со «СКА-Хабаровском» будет составлять один год.