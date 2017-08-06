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    «СКА-Хабаровск» объявил о подписании форварда Христова

    «СКА-Хабаровск» объявил о переходе нападающего Венцислава Христова.

    «Новичком хабаровского СКА стал 28-летний Христов. Универсальный футболист, способный играть на позиции нападающего и атакующего полузащитника. Венцислав провел восемь матчей в составе национальной сборной своей страны, забив гол в матче квалификации ЧЕ-2016 Азербайджан — Болгария», – сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.

    Ранее появилась информация, что срок соглашения Христова со «СКА-Хабаровском» будет составлять один год.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    06.08.2017 12:51
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