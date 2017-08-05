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    РФПЛ. «Локомотив», победив «СКА-Хабаровск», одержал четвертую победу подряд

    Завершился очередной матч четвертого тура РФПЛ. Московский «Локомотив» в непростой игре справился со «СКА-Хабаровском». Для подопечных Юрия Семина эта виктория стала четвертой подряд.

    Дальневосточники с начала турнира не набрали ни одного очка и ни разу не поразили чужие ворота.

    Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

    Локомотив (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 75.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов (Коломейцев, 70), Игнатьев, Баринов (Ан. Миранчук, 39), Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандещ, Фарфан (Ротенберг, 90+2).

    «СКА-Хабаровск»: Криворучко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов (Корян, 79), Тишкин, Никифоров, Наваловский, Дедечко (Калинский, 81), Кобялко (Маркович, 68).

    Предупреждения: Димидко, 49; Баляйкин, 61.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 21:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2017, 10:38

      С победой Локо. Молодцы.

      3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 августа 2017, 04:35

      Молодцы!!!!!!!!!!!!! Начало отличное!!!!!!!!!! Вперед Локо

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 августа 2017, 02:05

      Славное начало, вот только сколь долго продлится это победное шествие?

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 августа 2017, 22:51

      С победой любимая команда ! Шансов много реализация пока хромает !

      3
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      Рейтинг: +203

      Serg919 5 августа 2017, 22:31

      Паровоз отлично разогнался!

      2
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 5 августа 2017, 22:16

      Вот поддал угля в топку Юрий Палыч!!! Давно такого не было!

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 22:04

      А Локомотив-то прёт на радость болельщикам!!... С победой!!
      "Каким смелым и самоуверенным становится тот, кто обретает убеждённость, что его любят....." (Зигмунд Фрейд)

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > sssrspartak 5 августа 2017, 22:24

      Обыкновенный... Спасибо... Без обид... Мы же пробуем общаться, не со всеми получается... Я без ярко выраженных клубных пристрастий... Просто о футболе... Удачи!...))

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2017, 22:01

      А хтойта там стуча вагонами замахивается на чемпионство,поддержанное сверху и извне?

      Не ,ну ладно..пробуйте..

      Только название стадиона..на РЖД-арена не меняйте..

      ржать будут долго.

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      Рейтинг: +17971

      арейская > shinnik 6 августа 2017, 02:04

      Уже поменяли...

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 августа 2017, 21:56

      Локо с победой! Но как то неуверенно. Лёха красавец, вот так и дальше продолжай!

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Fan Loko mik 6 августа 2017, 11:07

      форварда нет, некому завершать.. сколько прострелов незавершенных и ударов корявых. Повезло еще, что Леха засадил)

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