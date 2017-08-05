РФПЛ. «Локомотив», победив «СКА-Хабаровск», одержал четвертую победу подряд

Завершился очередной матч четвертого тура РФПЛ. Московский «Локомотив» в непростой игре справился со «СКА-Хабаровском». Для подопечных Юрия Семина эта виктория стала четвертой подряд.

Дальневосточники с начала турнира не набрали ни одного очка и ни разу не поразили чужие ворота.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Локомотив (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 75.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов (Коломейцев, 70), Игнатьев, Баринов (Ан. Миранчук, 39), Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандещ, Фарфан (Ротенберг, 90+2).

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов (Корян, 79), Тишкин, Никифоров, Наваловский, Дедечко (Калинский, 81), Кобялко (Маркович, 68).

Предупреждения: Димидко, 49; Баляйкин, 61.

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