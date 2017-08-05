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РФПЛ. «Локомотив», победив «СКА-Хабаровск», одержал четвертую победу подряд

5 августа 2017, 21:50
12

Завершился очередной матч четвертого тура РФПЛ. Московский «Локомотив» в непростой игре справился со «СКА-Хабаровском». Для подопечных Юрия Семина эта виктория стала четвертой подряд.

Дальневосточники с начала турнира не набрали ни одного очка и ни разу не поразили чужие ворота.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Локомотив (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 75.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов (Коломейцев, 70), Игнатьев, Баринов (Ан. Миранчук, 39), Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандещ, Фарфан (Ротенберг, 90+2).

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов (Корян, 79), Тишкин, Никифоров, Наваловский, Дедечко (Калинский, 81), Кобялко (Маркович, 68).

Предупреждения: Димидко, 49; Баляйкин, 61.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив СКА-Хабаровск
Комментарии (12)
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Fan Loko mik
1501959388
Локо с победой! Но как то неуверенно. Лёха красавец, вот так и дальше продолжай!
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shinnik
1501959695
А хтойта там стуча вагонами замахивается на чемпионство,поддержанное сверху и извне? Не ,ну ладно..пробуйте.. Только название стадиона..на РЖД-арена не меняйте.. ржать будут долго.
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insider_retro
1501959845
А Локомотив-то прёт на радость болельщикам!!... С победой!! "Каким смелым и самоуверенным становится тот, кто обретает убеждённость, что его любят....." (Зигмунд Фрейд)
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Sedoi_Goblin
1501960603
Вот поддал угля в топку Юрий Палыч!!! Давно такого не было!
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Serg919
1501961492
Паровоз отлично разогнался!
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XaXatyn
1501962702
С победой любимая команда ! Шансов много реализация пока хромает !
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арейская
1501974346
Славное начало, вот только сколь долго продлится это победное шествие?
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Mahone
1501983329
Молодцы!!!!!!!!!!!!! Начало отличное!!!!!!!!!! Вперед Локо
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OfaZavr
1502005124
С победой Локо. Молодцы.
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