Гунько: «Спартаку-2» в игре с «Енисеем» немного не повезло»

Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение команды в матче шестого тура ФНЛ против красноярского «Енисея» (1:2).

После этой игры столичная команда занимает 13 место в таблице.

– На мой взгляд, матч получился интересным. Если говорить о нашей игре, считаю, что мы доминировали на поле и создали довольно много голевых моментов. К сожалению, нас подвела реализация.

Кроме того, ошибки в обороне в довольно простых ситуациях привели к двум пропущенным мячам. В общем, думаю, мы играли лучше, но немного не повезло.

– Почему было решено, что ворота «Спартака-2» сегодня будет защищать Селихов?

– Наша команда существует как для того, чтобы готовить молодых футболистов для основного состава, так и для того, чтобы давать игровую практику тем, кто не получает ее в первой команде.