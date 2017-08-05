Гунько: «Спартаку-2» в игре с «Енисеем» немного не повезло»

бабосы собрали со 2 спартака, молодежного спартака, детского спартака и т.д. и влили в основной.))) Спартак!
Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение команды в матче шестого тура ФНЛ против красноярского «Енисея» (1:2).
После этой игры столичная команда занимает 13 место в таблице.
– На мой взгляд, матч получился интересным. Если говорить о нашей игре, считаю, что мы доминировали на поле и создали довольно много голевых моментов. К сожалению, нас подвела реализация.
Кроме того, ошибки в обороне в довольно простых ситуациях привели к двум пропущенным мячам. В общем, думаю, мы играли лучше, но немного не повезло.
– Почему было решено, что ворота «Спартака-2» сегодня будет защищать Селихов?
– Наша команда существует как для того, чтобы готовить молодых футболистов для основного состава, так и для того, чтобы давать игровую практику тем, кто не получает ее в первой команде.