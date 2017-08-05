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    Гунько: «Спартаку-2» в игре с «Енисеем» немного не повезло»

    Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение команды в матче шестого тура ФНЛ против красноярского «Енисея» (1:2).

    После этой игры столичная команда занимает 13 место в таблице.

    – На мой взгляд, матч получился интересным. Если говорить о нашей игре, считаю, что мы доминировали на поле и создали довольно много голевых моментов. К сожалению, нас подвела реализация.

    Кроме того, ошибки в обороне в довольно простых ситуациях привели к двум пропущенным мячам. В общем, думаю, мы играли лучше, но немного не повезло.

    – Почему было решено, что ворота «Спартака-2» сегодня будет защищать Селихов?

    – Наша команда существует как для того, чтобы готовить молодых футболистов для основного состава, так и для того, чтобы давать игровую практику тем, кто не получает ее в первой команде.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.08.2017 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 5 августа 2017, 21:06

      бабосы собрали со 2 спартака, молодежного спартака, детского спартака и т.д. и влили в основной.))) Спартак!

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