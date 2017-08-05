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    Молодежное первенство. «Спартак» проиграл четвертый матч подряд, уступив «Зениту»

    В матче 4-го тура молодежного первенства чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над «Спартаком» – 2:1.

    Отметим, что московский клуб в статусе действующего чемпиона страны потерпел четвертое поражение подряд и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

    Петербуржцы завоевали первые три очка в нынешнем сезоне и поднялись на 12-ю строчку.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 4-й тур

    Зенит (мол.) – Спартак (мол.) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Никулин, 28 (с пенальти); 1:1 – Макеев, 77; 2:1 – Денисов, 84.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 13:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 5 августа 2017, 14:51

      в премьер лиги команду займут место прямо пропорционально молодёжному.

      2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 5 августа 2017, 14:47

      жесть.что то пошло ни так.ну в переди сезон.пересмотрим

      0
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      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > спартак спартаков1 5 августа 2017, 17:27

      полсостава,если не больше ушло!так что еще не вечер!в прошлом году от цска отставали на10очков а все равно стали чемпионами!в этом году только 4 тура прошло!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 14:19

      Ставка прошла - одно хорошо,но что же это за молодёжь у Спартака и Зенита такая что за последнее место бьются?

      2
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      Рейтинг: +6309

      порт 5 августа 2017, 14:17

      Ипааааать спартак!!!

      -3
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 5 августа 2017, 13:59

      Зенит молодцы!

      2
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