Молодежное первенство. «Спартак» проиграл четвертый матч подряд, уступив «Зениту»

В матче 4-го тура молодежного первенства чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над «Спартаком» – 2:1.

Отметим, что московский клуб в статусе действующего чемпиона страны потерпел четвертое поражение подряд и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Петербуржцы завоевали первые три очка в нынешнем сезоне и поднялись на 12-ю строчку.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 4-й тур

Зенит (мол.) – Спартак (мол.) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Никулин, 28 (с пенальти); 1:1 – Макеев, 77; 2:1 – Денисов, 84.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства