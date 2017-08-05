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    Карпин: «Не согласен с мнением о том, что у меня в «Спартаке» не получилось»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что под его руководством московская команда выступала успешно.

    Напомним, что специалист возглавлял красно-белых на протяжении пяти лет. При нем «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России (2009, 2011/12).

    — Почему у Массимо Карреры в должности наставника красно-белых получилось, а у Карпина и Дмитрия Аленичева — нет?

    — Для вас чемпионство – это «получилось», а второе место – «не получилось»? Я не согласен. Второе место – это тоже «получилось». Тогда были другие условия и другие соперники. Допустим, у «Зенита» был Халк, а в прошлом сезоне его не было. У ЦСКА раньше были моложе Березуцкие и Игнашевич. Раньше был сильный «Рубин», а прошлом сезоне он был плох.

    — «Спартак» стал чемпионом, потому что соперники были слабы?

    — Нет, «Спартак» стал чемпионом, потому что был сильнее всех. Но сравнивать разные сезоны я бы не стал. Везде были свои условия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2017 11:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 5 августа 2017, 16:01

      дважды серебро - это получилось, а интервьюер м***к

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 5 августа 2017, 13:16

      Вот у Аленичева, действительно, не получилось в СПАРТАКЕ,а у Валерия Георгиевича,извините,два серебра при такой конкуренции,это конечно же,достижение.Другой вопрос,почему у Карпина ничего не вышло в других командах...Может потому,что СПАРТАК это и есть его команда?Недаром же, почти все болельщики Спартака любят ВАЛЕРУ...

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Юрий Крутько 5 августа 2017, 16:29

      Осетрина второй свежести от Валерия Георгиевича - тоже деликатес?

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 августа 2017, 13:08

      не которые тренера и второе место взять не могут, да не выиграл, но не опозорился

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Александ1982 5 августа 2017, 13:24

      И за что отдельно уважаю - не боялся никогда и ничего. Как после поражения вышел к фанатам и по-мужски ответил..уважаю!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 11:43

      Всё познаётся со временем!... Думаю лет через 5-8 будет вполне оправдано давать оценку делам минувших дней!!... Для разных людей, разных возрастных категорий, некоторые вещи нетерпимы и неприемлемы, а некоторые вызывают уважение и восхищение!!!...
      Всё мы в своё время спорили - кто сильнее - боксёр или каратист...)))

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 августа 2017, 11:37

      Ничего себе не получилось - Карпин в Спартаке очень успешным был ну кто то там все баламутит почему журналисты вот это не раскопают

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 11:25

      Тупой журналист.Тут Карпин прав - как это второе место и "не получилось" (он же не Баварию тренировал!Там да сказать можно - 2 место -это не получилось)Почему у Карпина больше нигде не получилось? - такой вопрос можно было задать.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Gullit 76 5 августа 2017, 12:00

      И был сезон когда чемпионство уплыло лишь одной ошибкой джанаева. Это были успешные сезоны. Карпин прав

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 11:24

      Сказал то верно-это бесспорно.Но попахивает оправданием.

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      Рейтинг: +8019

      nik55 5 августа 2017, 11:13

      все верно сказал

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