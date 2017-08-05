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  • Карпин: «Не согласен с мнением о том, что у меня в «Спартаке» не получилось»

Карпин: «Не согласен с мнением о том, что у меня в «Спартаке» не получилось»

5 августа 2017, 11:07
14

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что под его руководством московская команда выступала успешно.

Напомним, что специалист возглавлял красно-белых на протяжении пяти лет. При нем «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России (2009, 2011/12).

— Почему у Массимо Карреры в должности наставника красно-белых получилось, а у Карпина и Дмитрия Аленичева — нет?

— Для вас чемпионство – это «получилось», а второе место – «не получилось»? Я не согласен. Второе место – это тоже «получилось». Тогда были другие условия и другие соперники. Допустим, у «Зенита» был Халк, а в прошлом сезоне его не было. У ЦСКА раньше были моложе Березуцкие и Игнашевич. Раньше был сильный «Рубин», а прошлом сезоне он был плох.

— «Спартак» стал чемпионом, потому что соперники были слабы?

— Нет, «Спартак» стал чемпионом, потому что был сильнее всех. Но сравнивать разные сезоны я бы не стал. Везде были свои условия.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий
Комментарии (14)
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nik55
1501920785
все верно сказал
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Диктор
1501921466
Сказал то верно-это бесспорно.Но попахивает оправданием.
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Gullit 76
1501921507
Тупой журналист.Тут Карпин прав - как это второе место и "не получилось" (он же не Баварию тренировал!Там да сказать можно - 2 место -это не получилось)Почему у Карпина больше нигде не получилось? - такой вопрос можно было задать.
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ijgjr
1501922229
Ничего себе не получилось - Карпин в Спартаке очень успешным был ну кто то там все баламутит почему журналисты вот это не раскопают
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insider_retro
1501922622
Всё познаётся со временем!... Думаю лет через 5-8 будет вполне оправдано давать оценку делам минувших дней!!... Для разных людей, разных возрастных категорий, некоторые вещи нетерпимы и неприемлемы, а некоторые вызывают уважение и восхищение!!!... Всё мы в своё время спорили - кто сильнее - боксёр или каратист...)))
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Александ1982
1501927680
не которые тренера и второе место взять не могут, да не выиграл, но не опозорился
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Юрий Крутько
1501928176
Вот у Аленичева, действительно, не получилось в СПАРТАКЕ,а у Валерия Георгиевича,извините,два серебра при такой конкуренции,это конечно же,достижение.Другой вопрос,почему у Карпина ничего не вышло в других командах...Может потому,что СПАРТАК это и есть его команда?Недаром же, почти все болельщики Спартака любят ВАЛЕРУ...
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nailvakh
1501938062
дважды серебро - это получилось, а интервьюер м***к
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