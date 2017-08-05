Карпин: «Не согласен с мнением о том, что у меня в «Спартаке» не получилось»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что под его руководством московская команда выступала успешно.

Напомним, что специалист возглавлял красно-белых на протяжении пяти лет. При нем «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России (2009, 2011/12).

— Почему у Массимо Карреры в должности наставника красно-белых получилось, а у Карпина и Дмитрия Аленичева — нет?

— Для вас чемпионство – это «получилось», а второе место – «не получилось»? Я не согласен. Второе место – это тоже «получилось». Тогда были другие условия и другие соперники. Допустим, у «Зенита» был Халк, а в прошлом сезоне его не было. У ЦСКА раньше были моложе Березуцкие и Игнашевич. Раньше был сильный «Рубин», а прошлом сезоне он был плох.

— «Спартак» стал чемпионом, потому что соперники были слабы?

— Нет, «Спартак» стал чемпионом, потому что был сильнее всех. Но сравнивать разные сезоны я бы не стал. Везде были свои условия.