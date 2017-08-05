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Кришито: «Подколки Глушакова «Зениту» неинтересны»

5 августа 2017, 07:13
22

Защитник «Зенита» Доменико Кришито дал понять, что с пониманием относится к шутке хавбека «Спартака» Дениса Глушакова. Напомним, что 30-летний россиянин после победы в РФПЛ разместил свое изображение с чемпионским кубком на фоне стадиона «Санкт-Петербург» без газона.

– После завоевания титула капитан москвичей Денис Глушаков часто подшучивал над «Зенитом» в соцсетях. Видели фото, которое он сделал после того, как красно-белые стали чемпионами?

– Нет – расскажите.

– Глушаков наложил свой снимок с чемпионским кубком в руках на изображение нового питерского стадиона со снятым полем – тогда как раз меняли газон перед Кубком конфедераций.

– Парень выиграл первый чемпионат в карьере. К таким шуткам нужно относиться с пониманием.

– Это может стать дополнительной мотивацией для вашей команды?

– Нет. Мы – «Зенит» и всегда выигрываем. А чужие подколки неинтересны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис Кришито Доменико
Комментарии (22)
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alp
1501911320
Чотко сказал!! ))
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Диктор
1501911680
А что ж вы тогда последнюю игру проиграли то? Раз вы Зенит и вы постоянно выигрываете?Думаю в следующем туре вторую проиграете.
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SPARTAK 85
1501912471
Кришито, нажо быть адекватным. Ну не всегда вы выигрываете.
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BarStep
1501912538
Дениска еще фору даст Артемки по болтовне без включения мозга...
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Гаскойн
1501913608
Ой,блять....кришито то всякой хуеты навыигрывал в своей жизни....куда деваться?))
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vitvik
1501913612
Не совсем всегда. Если рекордное количество болельщиков приходит на новый стадион, то футболисты пугаются и могут проиграть даже Бней-Иегудам.
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isa361
1501913641
Кришито красава. Тонко подколол Дениску))))
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росс
1501916496
..... "Мы - "Зенит" и всегда выигрываем"........ Однако, этому итальянцу Мими стоило бы проверить свою голову. Ладно он забыл вчистую проигранный "Зенитом" прошлый сезон (3 место). Но как он умудрился так быстро забыть домашний проигрыш "Ибенеям"? Старость - не радость. Маразм - не оргазм!!!
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v1nn1k
1501917857
– Парень выиграл первый чемпионат в карьере Мне кажется или заголовок должен быть с этим подколом?)
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Старший оператор
1501917864
Да уж , я думал Глушаков более серьёзный парень , а оказалось ребёнок , к которому в руки попал кубок РФПЛ первый раз за карьеру . "Подкалывать" команду которая , мягко говоря , явно больше трофеев выйграла , чем его нынешняя команда и бывшая вместе взятые , не совсем разумно :) Доказывать на поле нужно из года в год , а не интернете )
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