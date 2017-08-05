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    Кришито: «Подколки Глушакова «Зениту» неинтересны»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито дал понять, что с пониманием относится к шутке хавбека «Спартака» Дениса Глушакова. Напомним, что 30-летний россиянин после победы в РФПЛ разместил свое изображение с чемпионским кубком на фоне стадиона «Санкт-Петербург» без газона.

    – После завоевания титула капитан москвичей Денис Глушаков часто подшучивал над «Зенитом» в соцсетях. Видели фото, которое он сделал после того, как красно-белые стали чемпионами?

    – Нет – расскажите.

    – Глушаков наложил свой снимок с чемпионским кубком в руках на изображение нового питерского стадиона со снятым полем – тогда как раз меняли газон перед Кубком конфедераций.

    – Парень выиграл первый чемпионат в карьере. К таким шуткам нужно относиться с пониманием.

    – Это может стать дополнительной мотивацией для вашей команды?

    – Нет. Мы – «Зенит» и всегда выигрываем. А чужие подколки неинтересны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2017 07:13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2251

      kvm 5 августа 2017, 15:07

      Мы - бомжы и всегда воняем.

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 5 августа 2017, 10:25

      ..... "Мы - "Зенит" и всегда выигрываем"..., это норм - умничка Доменико!

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > BarStep 5 августа 2017, 13:15

      И в четверг тоже выиграли!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > minaev23 5 августа 2017, 19:26

      И в четверг представляешь тоже... 2-1 итоговый результат...

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > BarStep 5 августа 2017, 20:07

      Но осадочек то остался, согласись!

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > minaev23 5 августа 2017, 20:58

      Без сомнения так...

      0
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      Рейтинг: +33

      Старший оператор 5 августа 2017, 10:24

      Да уж , я думал Глушаков более серьёзный парень , а оказалось ребёнок , к которому в руки попал кубок РФПЛ первый раз за карьеру . "Подкалывать" команду которая , мягко говоря , явно больше трофеев выйграла , чем его нынешняя команда и бывшая вместе взятые , не совсем разумно :) Доказывать на поле нужно из года в год , а не интернете )

      4
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      Рейтинг: +427

      policepnz > Старший оператор 5 августа 2017, 12:26

      учи мат часть! больше трофеев.. сына твой Зенит только в 84 первый трофей взял, когда Спартак уже 10 кратным был!

      1
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      Рейтинг: +33

      Старший оператор > policepnz 5 августа 2017, 15:46

      Дико извиняюсь :) хотел написать "больше трофеев выйграла , чем его нынешняя команда и бывшая вместе взятые с 2001 года" ))) не дописал :)

      0
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      Рейтинг: +15

      v1nn1k 5 августа 2017, 10:24

      – Парень выиграл первый чемпионат в карьере

      Мне кажется или заголовок должен быть с этим подколом?)

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > v1nn1k 5 августа 2017, 10:29

      А мне кажется "...парень выиграл первый чемпионат в карьере. К таким шуткам нужно относиться с пониманием..." хоть длиннее, но более тонко и проникновенно....
      Если так сказал Кришито, а не особенность перевода, Домен молодца!!...))

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      Рейтинг: +70

      росс 5 августа 2017, 10:01

      ..... "Мы - "Зенит" и всегда выигрываем"........ Однако, этому итальянцу Мими стоило бы проверить свою голову. Ладно он забыл вчистую проигранный "Зенитом" прошлый сезон (3 место). Но как он умудрился так быстро забыть домашний проигрыш "Ибенеям"? Старость - не радость. Маразм - не оргазм!!!

      5
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      Рейтинг: +1539

      isa361 5 августа 2017, 09:14

      Кришито красава. Тонко подколол Дениску))))

      4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 августа 2017, 09:13

      Не совсем всегда. Если рекордное количество болельщиков приходит на новый стадион, то футболисты пугаются и могут проиграть даже Бней-Иегудам.

      3
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 5 августа 2017, 09:13

      Ой,блять....кришито то всякой хуеты навыигрывал в своей жизни....куда деваться?))

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 5 августа 2017, 08:55

      Дениска еще фору даст Артемки по болтовне без включения мозга...

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 5 августа 2017, 08:54

      Кришито, нажо быть адекватным. Ну не всегда вы выигрываете.

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