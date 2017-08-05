Кришито: «Подколки Глушакова «Зениту» неинтересны»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито дал понять, что с пониманием относится к шутке хавбека «Спартака» Дениса Глушакова. Напомним, что 30-летний россиянин после победы в РФПЛ разместил свое изображение с чемпионским кубком на фоне стадиона «Санкт-Петербург» без газона.

– После завоевания титула капитан москвичей Денис Глушаков часто подшучивал над «Зенитом» в соцсетях. Видели фото, которое он сделал после того, как красно-белые стали чемпионами?

– Нет – расскажите.

– Глушаков наложил свой снимок с чемпионским кубком в руках на изображение нового питерского стадиона со снятым полем – тогда как раз меняли газон перед Кубком конфедераций.

– Парень выиграл первый чемпионат в карьере. К таким шуткам нужно относиться с пониманием.

– Это может стать дополнительной мотивацией для вашей команды?

– Нет. Мы – «Зенит» и всегда выигрываем. А чужие подколки неинтересны.