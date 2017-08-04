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    Пашалич: «Спартак» – величайший клуб, известный не только в России, но и по всему миру»

    Новичок «Спартака» Марио Пашалич поделился эмоциями от перехода в московский клуб. 22-летний хорват отметил, что желает помочь красно-белым во второй раз подряд выиграть чемпионат России.

    «Безусловно, я испытал счастье, подписав контракт со «Спартаком». Вторым чувством было то, что я принял серьезный вызов, поскольку многое знаю о «Спартаке», об истории команды. Понимаю, что это величайший клуб на территории России. Поэтому для меня серьезным вызовом будет влиться в команду, занять здесь свое место и помочь клубу выиграть чемпионат России во второй раз подряд. Считаю, что защита титула — это очень важная задача для всего коллектива.

    Я пришел в величайший клуб и знаю, что такое «Спартак». И для меня очевидно, что эта команда популярна не только в России, но и по всему миру. Для меня большая гордость, честь и счастье оказаться в команде с такой историей и традициями. Знаю, с какой страстью болельщики поддерживают «Спартак», и нам, безусловно, нужна их поддержка для того, чтобы защитить титул и удачно выступить в ЛЧ», – сказал Пашалич.

    Напомним, что Пашалич перешел в «Спартак» на правах аренды из «Челси» до конца сезона-2017/18.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.08.2017 00:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 4 августа 2017, 09:59

      ФОНАДЫ УБОГИХ КЛУПОВ БОМЖЕ ХУНИОРС И АФРИКАНО СТРОЙБАТ)))

      ИДИТЕ ТЕРЕБОНЬКАЙТЕ НА СВОИ НЕДОКЛУПЫ, УЩЕРБНЫЕ)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Спартачище 4 августа 2017, 18:32

      ТЕРЕБОНЬКАТЬ как точно подмечено!

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 4 августа 2017, 07:24

      Каждая лягуха - .....................

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 августа 2017, 06:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мерзкий псевдо клубишко

      -6
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Zubo 4 августа 2017, 18:34

      И это говорит болельщик, клуба без истории )

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 4 августа 2017, 04:53

      И книжку ему дайте прочитать. Спартак - биться до смерти.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 августа 2017, 02:20

      Давай играй и будет нам счастье!

      2
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 4 августа 2017, 01:03

      Соснул нормально. Будем надеяться, что и заиграешь на ура. Добро пожаловать, Марио!

      2
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 4 августа 2017, 00:46

      За 138 миллионов в год ,я готов болеть за Спартак !)

      2
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > Apachi Bur 4 августа 2017, 11:14

      Евро!? Я бы ещё подумал!

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