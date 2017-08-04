Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пашалич: «Спартак» – величайший клуб, известный не только в России, но и по всему миру»

Пашалич: «Спартак» – величайший клуб, известный не только в России, но и по всему миру»

4 августа 2017, 00:29
18

Новичок «Спартака» Марио Пашалич поделился эмоциями от перехода в московский клуб. 22-летний хорват отметил, что желает помочь красно-белым во второй раз подряд выиграть чемпионат России.

«Безусловно, я испытал счастье, подписав контракт со «Спартаком». Вторым чувством было то, что я принял серьезный вызов, поскольку многое знаю о «Спартаке», об истории команды. Понимаю, что это величайший клуб на территории России. Поэтому для меня серьезным вызовом будет влиться в команду, занять здесь свое место и помочь клубу выиграть чемпионат России во второй раз подряд. Считаю, что защита титула — это очень важная задача для всего коллектива.

Я пришел в величайший клуб и знаю, что такое «Спартак». И для меня очевидно, что эта команда популярна не только в России, но и по всему миру. Для меня большая гордость, честь и счастье оказаться в команде с такой историей и традициями. Знаю, с какой страстью болельщики поддерживают «Спартак», и нам, безусловно, нужна их поддержка для того, чтобы защитить титул и удачно выступить в ЛЧ», – сказал Пашалич.

Напомним, что Пашалич перешел в «Спартак» на правах аренды из «Челси» до конца сезона-2017/18.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Пашалич Марио
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Apachi Bur
1501796782
За 138 миллионов в год ,я готов болеть за Спартак !)
Ответить
GermanVo
1501797808
Соснул нормально. Будем надеяться, что и заиграешь на ура. Добро пожаловать, Марио!
Ответить
Опорник84
1501802418
Давай играй и будет нам счастье!
Ответить
Дядя Серёжа
1501811588
И книжку ему дайте прочитать. Спартак - биться до смерти.
Ответить
Zubo
1501817244
Мерзкий псевдо клубишко
Ответить
dyema
1501820696
Каждая лягуха - .....................
Ответить
Главные новости
Генич прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
Вчера, 21:48
4
Все новости
Все новости
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
4
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
Вчера, 17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
Вчера, 17:26
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+