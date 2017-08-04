Пашалич: «Спартак» – величайший клуб, известный не только в России, но и по всему миру»

Новичок «Спартака» Марио Пашалич поделился эмоциями от перехода в московский клуб. 22-летний хорват отметил, что желает помочь красно-белым во второй раз подряд выиграть чемпионат России.

«Безусловно, я испытал счастье, подписав контракт со «Спартаком». Вторым чувством было то, что я принял серьезный вызов, поскольку многое знаю о «Спартаке», об истории команды. Понимаю, что это величайший клуб на территории России. Поэтому для меня серьезным вызовом будет влиться в команду, занять здесь свое место и помочь клубу выиграть чемпионат России во второй раз подряд. Считаю, что защита титула — это очень важная задача для всего коллектива.

Я пришел в величайший клуб и знаю, что такое «Спартак». И для меня очевидно, что эта команда популярна не только в России, но и по всему миру. Для меня большая гордость, честь и счастье оказаться в команде с такой историей и традициями. Знаю, с какой страстью болельщики поддерживают «Спартак», и нам, безусловно, нужна их поддержка для того, чтобы защитить титул и удачно выступить в ЛЧ», – сказал Пашалич.

Напомним, что Пашалич перешел в «Спартак» на правах аренды из «Челси» до конца сезона-2017/18.