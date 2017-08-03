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  • Писарев: «В «Олимпийце» мне удалось заразить ребят своими идеями»

Писарев: «В «Олимпийце» мне удалось заразить ребят своими идеями»

3 августа 2017, 07:53
1

Главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев признался, что доволен стартом своей команды в первенстве ФНЛ. По его словам, далеко не все команды, которые поднимаются из ПФЛ, имеют конкурентоспособный состав для выступления в более классной лиге.

– Как оцените старт «Олимпийца» в ФНЛ – после 5 туров ваша команда набрала 8 очков и идет на 8-м месте?

– Для меня этот проект начался еще в феврале, когда возглавил команду во второй лиге. Доволен тем, что мы сделали за эти пять месяцев. «Олимпиец» – боеспособный коллектив. Смогли решить задачу выхода в ФНЛ, хотя в восьми играх у нас не было права на ошибку в ПФЛ. Выходя на поле, ребята понимали, что одна осечка может перечеркнуть весь сезон…

– Самая большая сложность, с которой столкнулись в первом дивизионе?

– Знаете, перед многими клубами в России – именно в России – которые выходят в ФНЛ, встает задача резко сменить состав. Но в итоге мы получаем обманутые ожидания болельщиков.

– Почему?

– Во втором дивизионе они болеют и ходят на одну команду, за нее переживает весь город. А в ФНЛ уже приходится поддерживать, по сути, совсем другую. На мой взгляд, это какая-то профанация! Болельщик должен быть главной фигурой в действе под названием «футбол». Поэтому мы в «Олимпийце» решили, что сделаем ставку на прежний костяк.

– В этом и заключается философия «Олимпийца»?

– Прежде всего, сам клуб должен с ней определиться. Для чего нужна команда? Для завоевания титулов как «Спартак», «Зенит» или «Реал», для того, чтобы быть крепким середняком – например, «Ахмат», или для того, чтобы растить молодежь как «Аталанта» с «Аяксом», делать ставку на собственных воспитанников как «Атлетик» или «Краснодар». А многие в России шарахаются из стороны в сторону.

– Вы про команды-лифты?

– Про них, в том числе. А есть еще такие, которые много-много лет сами не понимают, для чего существуют. И это печально. Ничего не выигрывают, молодежь не растят, не провозглашают никаких целей или часто их меняют.

– В спорте на первый план выходит результат. Вы решили делать ставку на футболистов, выступавших еще во второй лиге. С таким составом реально ли решать серьезные задачи?

– У нас она такова: создать боеспособный коллектив и побеждать в каждом матче. А, вообще, несмотря на все разговоры о коммерциализации футбола, судейских скандалах, деньгах, все равно на поле играют 11 на 11. Если сделать боеспособную команду, очень тяжело будет с ней бороться в кабинетах нефутбольными методами.

Считаю, вот к этому и надо стремиться в нашей стране! Ни деньги, ни инфраструктуру нужно ставить во главу угла, а именно наших футболистов. В «Олимпийце» нам удалось заразить ребят своими идеями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Нижний Новгород Писарев Николай
Комментарии (1)
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SPARTAK 85
1501759805
Ждем в премьер лиге, пусть и не в следующем сезоне. Но очень хотелось, что бы стояла задача выхода в премьер лигу.
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