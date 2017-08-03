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    Кубок «Ауди». «Атлетико» стал победителем турнира, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль»

    «Атлетико» одержал победу над «Ливерпулем» в финале Кубка «Ауди». Основное время встречи между командами завершилось вничью – 1:1. На гол полузащитника мадридцев Кейди Баре в первом тайме мерсисайдцы ответили забитым мячом Роберто Фирмино во второй половине встречи.

    В серии послематчевых пенальти верх взял «Атлетико» со счетом 5:4.

    Кубок «Ауди»

    «Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:1 (1:0, 0:1; 5:4 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Баре, 33; 1:1 – Фирмино, 83 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 00:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17735

      paracetamol 3 августа 2017, 16:25

      По пенальти не считается.

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 3 августа 2017, 05:27

      Зачем нам Ауди я на Инфинити

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Aleks000 3 августа 2017, 04:59

      ну и ладно!

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      Рейтинг: +122

      serginho8 3 августа 2017, 01:44

      да ладно вам, и те и те играли дублями, за 24 часа два матча это не слабо так, а Ливерпуль так вообще неделю назад только с турнира приехал с Китая.
      Вот посмотреть на них когда будут играть основами то даа. Глядишь может еще увидим)

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