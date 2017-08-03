Кубок «Ауди». «Атлетико» стал победителем турнира, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль»

«Атлетико» одержал победу над «Ливерпулем» в финале Кубка «Ауди». Основное время встречи между командами завершилось вничью – 1:1. На гол полузащитника мадридцев Кейди Баре в первом тайме мерсисайдцы ответили забитым мячом Роберто Фирмино во второй половине встречи.

В серии послематчевых пенальти верх взял «Атлетико» со счетом 5:4.

Кубок «Ауди»

«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:1 (1:0, 0:1; 5:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Баре, 33; 1:1 – Фирмино, 83 (с пенальти).