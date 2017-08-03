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  • Миланов: «Акинфеев – лучший игрок ЦСКА. Все за него переживали»

Миланов: «Акинфеев – лучший игрок ЦСКА. Все за него переживали»

3 августа 2017, 00:01
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Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов подчеркнул, что его команда заслуженно победила АЕК и вышла в следующий раунд Лиги чемпионов. Также хавбек прокомментировал повреждение голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Было тяжело. Но по классу мы были выше, поэтому заслуженно выиграли в двух играх.

Повреждение Акинфеева? Все переживали за Игоря. Это самый лучший игрок команды! Надеюсь, что у него все будет хорошо, и он выйдет в матче против «Рубина». Не знаю, как он чувствует себя на данный момент — все будет ясно после обследования. Я с ним пока не разговаривал, только доктора.

Как готовлюсь к следующим играм? Чемпионат только начинается, прошло только три игры. Мы будем набирать», — сказал Миланов.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь Миланов Георгий
Комментарии (1)
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FERZZ
1501751759
Выздоравливай Игорёк!!!
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