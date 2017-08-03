Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миланов: «Акинфеев – лучший игрок ЦСКА. Все за него переживали»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов подчеркнул, что его команда заслуженно победила АЕК и вышла в следующий раунд Лиги чемпионов. Также хавбек прокомментировал повреждение голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

    «Было тяжело. Но по классу мы были выше, поэтому заслуженно выиграли в двух играх.

    Повреждение Акинфеева? Все переживали за Игоря. Это самый лучший игрок команды! Надеюсь, что у него все будет хорошо, и он выйдет в матче против «Рубина». Не знаю, как он чувствует себя на данный момент — все будет ясно после обследования. Я с ним пока не разговаривал, только доктора.

    Как готовлюсь к следующим играм? Чемпионат только начинается, прошло только три игры. Мы будем набирать», — сказал Миланов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2017 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      FERZZ 3 августа 2017, 12:15

      Выздоравливай Игорёк!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11