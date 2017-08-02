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    Писарев: «Лимит? Неоправданные зарплаты – гораздо большее зло»

    Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев выразил мнение, что высокие зарплаты гораздо хуже влияет на российских футболистов, чем лимит на легионеров.

    На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

    – Прямое госфинансирование как таковое уже мало где существует. Да, невозможно содержать клуб без привлечения финансовых структур региона. Но главное здесь другое. Футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать их! Ведь мы постоянно задаемся вопросом: почему наши ребята не востребованы за границей? И все сваливаем на лимит.

    – А он здесь не причем?

    – Неоправданные зарплаты – гораздо большее зло. Из-за них никто никуда и не хочет уезжать.

    – Потолок зарплат – панацея от всех бед?

    – Панацея – прозрачный бюджет. Вот у Галицкого, допустим, все понятно, все под контролем. То же самое должно быть и в других клубах. Почему многие не проходят финансовый фэйр-плей? Агентские дела и все остальное… Очень много всего. Должно быть четкое прозрачное финансирование. Нужно понимать, откуда появляются такие зарплаты. Тогда жизнь заставит наших футболистов уезжать в серьезные чемпионаты, а не в Чехию и Финляндию, где сложно прогрессировать. Еще хочу сказать об одной важной вещи.

    – Какой?

    – Мы в футболе не экспортеры, а импортеры. В хоккее у нас все с точностью да наоборот. Нас нельзя сравнивать ни с Бельгией, ни с Португалией, ни с Бразилией. Мы ближе всего к США, привлекаем иностранных футболистов. Но проблема заключается в том, что в Америке за поход на стадион на условного Дель Пьеро люди могут заплатить 1000 долларов! Представляете?! У нас же на данный момент население не настолько платежеспособно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2017 22:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 3 августа 2017, 11:19

      Футбол в России-это само по себе уже зло))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 августа 2017, 09:34

      Лимит и способствует неоправданным зарплата у рос.футболистов...

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 3 августа 2017, 06:52

      У меня пенсия 200 евро. Даёшь ВИП ложу!

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 3 августа 2017, 06:38

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 августа 2017, 06:15

      посадить их на сделку играл победили получи нет соси палец

      -1
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 3 августа 2017, 04:02

      лимит не тем надо заниматься в РФПЛ и РФС

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 августа 2017, 00:27

      Просто красава!

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 августа 2017, 00:26

      Страна- мягко говоря в серьезном кризисе, а эти горе-профессионалы получают бешеное бабло, ничего не добиваясь ни на мира, , ни на европейской арене...А ведь был самый важный урок прошлого сезона- это выступление Ростова в Еврокубках !!! Как может команда, бюджет которой на порядок ниже , чем у наших суперклубов, так выступить??? Так оказывается , дело то совсем не в бабле, а в отношению к делу...По началу этого сезона, заметил, что Манчини заставил играть многих "звезд", чего не было раньше при Боаше и румыне...И выкинет из Зенита, тех,кому напрягаться лень...Вот здесь видна рука именно профи, тренера, заставляющего отрабатывать свои очень немаленькие зарплаты....А потолок зарплат просто необходим....Хотя у нас возможен будет и черный нал....

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > zico2205 3 августа 2017, 00:30

      Как страна в серьезном кризисе??? Мы же самые лучшие, и Крым наш (пропади он пропадом). Ты что пишешь??? Вон в америке бомж обосрался, в европе есть геи (типо у нас в жопу мужиков не е.ут!!!) ты че, мы же самые лучшие в мире!!! Мы стадионы строим за счет садиков!!! минималка у нас выше чем у хохлов и молдован!!! МЫ ух какие сильные и могучие если телевизор посмотреть!!

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 2 августа 2017, 22:58

      неоправданные зарплаты и вызваны лимитом, игроки с паспортом наши добивались бы играть в топ клубе в нашем чемпионате и хотели бы играть в зарубежных чемпионатах с зарплатой выше,а у нас была бы зарплата в 1 млн евро и то у самых лучших русских игроков, но лимит и непонимающий в футболе ничего мудко тянет на дно наш футбол, уже столько было показано, что лимит и чемпионат губит и особенно сборную.

      -2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > STAFOR13 2 августа 2017, 23:08

      Согласен. Одно вытекает из другого. Не будет лимита - не будет завышенных зарплат у ребят с российским паспортом и завышенных ценников при переходе россиянина из одного нашего клуба в другой.

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