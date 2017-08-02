Писарев: «Лимит? Неоправданные зарплаты – гораздо большее зло»

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев выразил мнение, что высокие зарплаты гораздо хуже влияет на российских футболистов, чем лимит на легионеров.

На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

– Прямое госфинансирование как таковое уже мало где существует. Да, невозможно содержать клуб без привлечения финансовых структур региона. Но главное здесь другое. Футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать их! Ведь мы постоянно задаемся вопросом: почему наши ребята не востребованы за границей? И все сваливаем на лимит.

– А он здесь не причем?

– Неоправданные зарплаты – гораздо большее зло. Из-за них никто никуда и не хочет уезжать.

– Потолок зарплат – панацея от всех бед?

– Панацея – прозрачный бюджет. Вот у Галицкого, допустим, все понятно, все под контролем. То же самое должно быть и в других клубах. Почему многие не проходят финансовый фэйр-плей? Агентские дела и все остальное… Очень много всего. Должно быть четкое прозрачное финансирование. Нужно понимать, откуда появляются такие зарплаты. Тогда жизнь заставит наших футболистов уезжать в серьезные чемпионаты, а не в Чехию и Финляндию, где сложно прогрессировать. Еще хочу сказать об одной важной вещи.

– Какой?

– Мы в футболе не экспортеры, а импортеры. В хоккее у нас все с точностью да наоборот. Нас нельзя сравнивать ни с Бельгией, ни с Португалией, ни с Бразилией. Мы ближе всего к США, привлекаем иностранных футболистов. Но проблема заключается в том, что в Америке за поход на стадион на условного Дель Пьеро люди могут заплатить 1000 долларов! Представляете?! У нас же на данный момент население не настолько платежеспособно.