Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Писарев: «Лимит? Неоправданные зарплаты – гораздо большее зло»

Писарев: «Лимит? Неоправданные зарплаты – гораздо большее зло»

2 августа 2017, 22:50
11

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев выразил мнение, что высокие зарплаты гораздо хуже влияет на российских футболистов, чем лимит на легионеров.

На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

– Прямое госфинансирование как таковое уже мало где существует. Да, невозможно содержать клуб без привлечения финансовых структур региона. Но главное здесь другое. Футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать их! Ведь мы постоянно задаемся вопросом: почему наши ребята не востребованы за границей? И все сваливаем на лимит.

– А он здесь не причем?

– Неоправданные зарплаты – гораздо большее зло. Из-за них никто никуда и не хочет уезжать.

– Потолок зарплат – панацея от всех бед?

– Панацея – прозрачный бюджет. Вот у Галицкого, допустим, все понятно, все под контролем. То же самое должно быть и в других клубах. Почему многие не проходят финансовый фэйр-плей? Агентские дела и все остальное… Очень много всего. Должно быть четкое прозрачное финансирование. Нужно понимать, откуда появляются такие зарплаты. Тогда жизнь заставит наших футболистов уезжать в серьезные чемпионаты, а не в Чехию и Финляндию, где сложно прогрессировать. Еще хочу сказать об одной важной вещи.

– Какой?

– Мы в футболе не экспортеры, а импортеры. В хоккее у нас все с точностью да наоборот. Нас нельзя сравнивать ни с Бельгией, ни с Португалией, ни с Бразилией. Мы ближе всего к США, привлекаем иностранных футболистов. Но проблема заключается в том, что в Америке за поход на стадион на условного Дель Пьеро люди могут заплатить 1000 долларов! Представляете?! У нас же на данный момент население не настолько платежеспособно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Писарев Николай
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
STAFOR13
1501703897
неоправданные зарплаты и вызваны лимитом, игроки с паспортом наши добивались бы играть в топ клубе в нашем чемпионате и хотели бы играть в зарубежных чемпионатах с зарплатой выше,а у нас была бы зарплата в 1 млн евро и то у самых лучших русских игроков, но лимит и непонимающий в футболе ничего мудко тянет на дно наш футбол, уже столько было показано, что лимит и чемпионат губит и особенно сборную.
Ответить
zico2205
1501709160
Страна- мягко говоря в серьезном кризисе, а эти горе-профессионалы получают бешеное бабло, ничего не добиваясь ни на мира, , ни на европейской арене...А ведь был самый важный урок прошлого сезона- это выступление Ростова в Еврокубках !!! Как может команда, бюджет которой на порядок ниже , чем у наших суперклубов, так выступить??? Так оказывается , дело то совсем не в бабле, а в отношению к делу...По началу этого сезона, заметил, что Манчини заставил играть многих "звезд", чего не было раньше при Боаше и румыне...И выкинет из Зенита, тех,кому напрягаться лень...Вот здесь видна рука именно профи, тренера, заставляющего отрабатывать свои очень немаленькие зарплаты....А потолок зарплат просто необходим....Хотя у нас возможен будет и черный нал....
Ответить
Павел Буре
1501709220
Просто красава!
Ответить
ARSENAL TULA
1501722158
лимит не тем надо заниматься в РФПЛ и РФС
Ответить
giluxa1963
1501730153
посадить их на сделку играл победили получи нет соси палец
Ответить
directorpg
1501731529
Согласен
Ответить
Дядя Серёжа
1501732356
У меня пенсия 200 евро. Даёшь ВИП ложу!
Ответить
mihail200606
1501742095
Лимит и способствует неоправданным зарплата у рос.футболистов...
Ответить
DUMOH
1501748374
Футбол в России-это само по себе уже зло))
Ответить
Главные новости
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
23:43
4
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
5
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
Все новости
Все новости
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
23:56
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
23:36
1
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
23:21
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+