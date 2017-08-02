Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тульский «Арсенал» вновь оштрафован за неправильный выход команды из автобуса

    Тульский «Арсенал» по итогам матча 3-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:2) оштрафован КДК РФС на 20 тысяч рублей. Об этом заявил глава организации Артур Григорьянц.

    «По матчу «Рубин» – «Арсенал»: мы оштрафовали «Арсенал» на 20 тысяч рублей за то, что игроки команды выходили из автобуса не из передней двери», – сказал Григорьянц.

    Отметим, что аналогичная ситуация произошла с «канонирами» в прошлом туре. Ранее в руководстве тульского клуба заявили, что игроки и дальше будут выходить из автобуса, как им удобно.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2017 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 3 августа 2017, 02:58

      Ты их в дверь — они в окно!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 3 августа 2017, 00:45

      По моему это бред сделать такие правила что надо выходить именно через переднюю дверь! И вообще пускай весь состав КДК прокатится в клубном автобусе и попробует выйти через эту дверь очень интересно что они скажут удобно им или нет? Может тогда изменят эти правила выхода команд из автобуса!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 2 августа 2017, 21:31

      РФС- убийцы футбола , а Григорьянц давно зуб на АРСЕНАЛ точит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 августа 2017, 20:02

      Хорош народное бабло прожигать, по порядку рассчитайсь......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 августа 2017, 19:34

      Чё они упёрлись как бараны? Принцип какой что ли? Если есть регламент, значит нужно его выполнять! А если им удобно на красный сигнал ездить на этом автобусе? Страшно подумать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 2 августа 2017, 18:37

      Если разобраться, не такое уж и глупое правило... Мы любим смотреть телевизионную картинку... Как начинаются многие трансляции? С показа прибытия команд на стадион. Выхода команды из автобуса. Именно для нас телезрителей и существует это правило. Чтобы мы могли увидеть выходящих футболистов, причем всех без исключения, а не только тех кто соизволил в соответствии со своим настроением выйти через переднюю дверь.

      Технический регламент
      Статья 4. Принципы работы СМИ. Интервью.
      4.1. Приезд команд.
      ….По прибытии на Стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом 3-5 секунд.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > alex1004 2 августа 2017, 18:51

      Никогда не понимал, для чего нам это показывают. Давайте ещё будем показывать тогда, как они садятся в автобус, выходят из самолёта, стоят в очереди в туалет в этом самолёте.

      А что до регламента - то я согласен, что если есть норма, её нужно соблюдать и штрафовать за нарушение, вопросов нет. Просто зачем такое туда вписывать?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Torvald64 2 августа 2017, 19:57

      Надо ещё больше сгустить краски - установить в регламенте нормы посещения душа,туалета,очерёдность почёса пятой точки,чихания,допустимую скорость плевка и др.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 августа 2017, 18:32

      Идиотизм за это штрафовать. Футболисты не модели подиумные.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 2 августа 2017, 18:29

      Лучше больше внимания уделите развитию футбола в стране, чем прописывать такие правила в регламенте.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 2 августа 2017, 18:09

      Ну логично же, надо купить автобус с одной дверью сзади ... и посмотреть что будет))) ... можно еще опробовать вариант автобуса без дверей с люком на крыше ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 2 августа 2017, 18:02

      Пока это правило часть действующего регламента, оно должно соблюдаться. Какое бы тупорылое оно не было. Не нравится - вносите предложение об отмене, поднимайте вопрос. Позиция "что игроки и дальше будут выходить из автобуса, как им удобно" заведомо тупиковая.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11