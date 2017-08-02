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  • Тульский «Арсенал» вновь оштрафован за неправильный выход команды из автобуса

Тульский «Арсенал» вновь оштрафован за неправильный выход команды из автобуса

2 августа 2017, 16:33
41

Тульский «Арсенал» по итогам матча 3-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:2) оштрафован КДК РФС на 20 тысяч рублей. Об этом заявил глава организации Артур Григорьянц.

«По матчу «Рубин» – «Арсенал»: мы оштрафовали «Арсенал» на 20 тысяч рублей за то, что игроки команды выходили из автобуса не из передней двери», – сказал Григорьянц.

Отметим, что аналогичная ситуация произошла с «канонирами» в прошлом туре. Ранее в руководстве тульского клуба заявили, что игроки и дальше будут выходить из автобуса, как им удобно.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (41)
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Evgeniy32
1501681164
Я вообще не понимаю, какая нахрен разница, как они выходят из автобуса? Что за бред?
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ПаХан638
1501681581
опять заказуха, организаторы этой фигни мрази продажные..... в следующий раз кто-то из автобуса выйдет и пёрнит оштрафуют на 50 тысяч рублей.......
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DUMOH
1501682549
Этот дебилизм не победить!!!
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subbotaspartak
1501682998
Вопрос: Приедет играть к нам Реал, На ваши выходы наплевал. КДК Реал оштрафует? Или с очкует? Если Реал не штрафовать, Туле деньги возвращать.
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Svoysvoemubrat
1501683738
Вот научим команды правильно выходить из автобуса и сразу ЧМ наш.
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Cosh18
1501683848
а почему первый раз на 10 тысяч а сейчас на 20?? В два раза не правильнее вышли?))
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insider_retro
1501684729
Это позиция клуба не подчинятся общим правилам.... Для них принципиально идти поперёк борозды и не выходить в первую дверь под софиты камер репортёров.... За это и будут платить, пока не надоест выпендриваться... Потом им не захочется с детьми на матч выходить, потом ещё какая шлея под хвост залетит... Посмотрим у кого терпения больше - штрафовать или платить!!...)))
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dok66
1501685332
КДК скучно !!!! Чем то надо заниматься ! Да и что б не забывали . А тут - ну просто сами в руки идут . Смешно , если бы не было так грустно !
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Evgeniy32
1501687764
Лучше больше внимания уделите развитию футбола в стране, чем прописывать такие правила в регламенте.
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DeutschlandUberAlles
1501687965
Идиотизм за это штрафовать. Футболисты не модели подиумные.
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