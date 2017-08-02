Тульский «Арсенал» вновь оштрафован за неправильный выход команды из автобуса

Тульский «Арсенал» по итогам матча 3-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:2) оштрафован КДК РФС на 20 тысяч рублей. Об этом заявил глава организации Артур Григорьянц.

«По матчу «Рубин» – «Арсенал»: мы оштрафовали «Арсенал» на 20 тысяч рублей за то, что игроки команды выходили из автобуса не из передней двери», – сказал Григорьянц.

Отметим, что аналогичная ситуация произошла с «канонирами» в прошлом туре. Ранее в руководстве тульского клуба заявили, что игроки и дальше будут выходить из автобуса, как им удобно.