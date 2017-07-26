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  • «Арсенал»: «Будем выходить из автобуса, как нам удобно. Пусть штрафуют дальше»

«Арсенал»: «Будем выходить из автобуса, как нам удобно. Пусть штрафуют дальше»

26 июля 2017, 17:51
25

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал штраф в адрес своего клуба за неправильный выход футболистов из автобуса перед игрой второго тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0).

«Мы видели этот штраф и очень удивлены, почему он на нас наложен. Это требование основного вещателя, как я понимаю. Но почему составители регламента не советуются с клубами? Во-первых, у каждого человека есть свой ритуал и своеобразная подготовка к игре. Во-вторых, если все футболисты в количестве 30 человек будут выходить с интервалом, то это займет кучу времени и отнимет минуты для подготовки к самой игре. Абсолютно никчемный пункт, зачем он нужен? Создать прецедент, чтобы оштрафовать «Арсенал»? Ну штрафуйте дальше.

Команда будет выходить так, как выходила. Как ей это удобно при подготовке к игре. К тому же я знаю, что все команды таким образом выходят — это раз. Второе: такие вещи не практикуются ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Это какое-то наше непонятное ноу-хау, которое никому не нужно. Картинку вещателю можно создать более профессионально, разместив камеры в нужных местах. Поставить больше корреспондентов. Зачем загонять команды в рамки? Абсолютно абсурдный пункт в регламенте», – заявил функционер.

Напомним, что сумма штрафа за совершенное туляками нарушение – 10 тысяч рублей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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xLINDAx
1501081079
Красавы!
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vladimir-7
1501081101
КДК: "С миру ( футбольных клубов) по нитке. членам КДК по коттеджу".
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серега кашин
1501081476
наверно сигары с коньяком закончились вот и стали за всякую ерунду деньги брать. перед чм хоть бы не позорились
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xLINDAx
1501081524
Интересно..- а можно выходить задом из первой двери? Сори - спиной).
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алекс88
1501082876
Недо чиновники делают вид что работают...как раз их и надо штрафовать за подобные законы...вот только сумму штрафа раз 1000 увеличить...а то скоро будет штраф за то что дышишь не правильно на улице...мол не полной грудью...извольте 20000 оплатить
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dok66
1501083314
А зачем платить ? Нужно бороться с маразмом ! И ставить вопрос перед РФПЛ !
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DUMOH
1501083790
Не знаю почему,но вспомнилась крылатая фраза донны Розы из "Здравствуйте,я ваша тетя":"Превосходная страна.Превосходная.Там в лесу столько диких обезьян! Они кааааак прыгнут!"!Дак вот у меня обезьяны с чиновниками ассоциируются.
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пряник929
1501083846
слова Лаврова здесь к месту: дебилы бл..ть......
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sidors32
1501086309
Предлагаю КДК составить для каждой команды план рассадки в автобусе по местам. И штрафовать за то , что сидят не на своём месте. Так же можно регламентировать на весь чемпионат последовательность (кто за кем) выхода из автобуса. Чтобы телевизионщики не гадали: "Это кто?". Вышел не по списку - штраф. Кто-то отсутствует из списка - штраф. И не важно по какой причине - есть регламент, извольте выполнять. Судя по моему бреду я тоже могу успешно работать в КДК. ВОЗЬМИТЕ!
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Djony86
1501086736
да обоссать этот КДК вместе с муДко мразью с такими правилами тупорылыми
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