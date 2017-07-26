«Арсенал»: «Будем выходить из автобуса, как нам удобно. Пусть штрафуют дальше»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал штраф в адрес своего клуба за неправильный выход футболистов из автобуса перед игрой второго тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0).

«Мы видели этот штраф и очень удивлены, почему он на нас наложен. Это требование основного вещателя, как я понимаю. Но почему составители регламента не советуются с клубами? Во-первых, у каждого человека есть свой ритуал и своеобразная подготовка к игре. Во-вторых, если все футболисты в количестве 30 человек будут выходить с интервалом, то это займет кучу времени и отнимет минуты для подготовки к самой игре. Абсолютно никчемный пункт, зачем он нужен? Создать прецедент, чтобы оштрафовать «Арсенал»? Ну штрафуйте дальше.

Команда будет выходить так, как выходила. Как ей это удобно при подготовке к игре. К тому же я знаю, что все команды таким образом выходят — это раз. Второе: такие вещи не практикуются ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Это какое-то наше непонятное ноу-хау, которое никому не нужно. Картинку вещателю можно создать более профессионально, разместив камеры в нужных местах. Поставить больше корреспондентов. Зачем загонять команды в рамки? Абсолютно абсурдный пункт в регламенте», – заявил функционер.

Напомним, что сумма штрафа за совершенное туляками нарушение – 10 тысяч рублей.