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    Натхо: «С «Локомотивом» у ЦСКА произошла осечка, но так случается в футболе»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился впечатлениями от старта сезона. Хавбек отметил, что поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 2-го тура чемпионата России стало стечением обстоятельств.

    — Этот сезон начался хорошо как для нашей команды, так и для тебя самого. Победа над «Анжи», гол с пенальти…

    — Первый матч сезона всегда очень сложный, кто бы тебе ни противостоял. Ты проводишь месяц-полтора, а то и больше, без официальных игр, и тут всегда важно хорошо начать, показать, что не зря работали на сборах. Мы добились нужного результата, сумели увезти из Дагестана три очка. Рад, что и сам я отличился с точки, даже опытным игрокам гол в первом же официальном матче сезона может добавить уверенности и настроя. С «Локомотивом», к сожалению, у нас произошла осечка, но так случается в футболе. Будем доказывать, что это было стечение обстоятельств.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.08.2017 13:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 августа 2017, 18:27

      Докажите в игре с Зенитом и Спартаком, что это была осечка и вам поверят!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Serjoga 2 августа 2017, 19:04

      Да,обыграйте Спартак и будем считать инцедент исчерпан..

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 августа 2017, 17:18

      К сожалению одним составом столько лет? Изюминка пропала,что надо менять ребята

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