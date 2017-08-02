Натхо: «С «Локомотивом» у ЦСКА произошла осечка, но так случается в футболе»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился впечатлениями от старта сезона. Хавбек отметил, что поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 2-го тура чемпионата России стало стечением обстоятельств.

— Этот сезон начался хорошо как для нашей команды, так и для тебя самого. Победа над «Анжи», гол с пенальти…

— Первый матч сезона всегда очень сложный, кто бы тебе ни противостоял. Ты проводишь месяц-полтора, а то и больше, без официальных игр, и тут всегда важно хорошо начать, показать, что не зря работали на сборах. Мы добились нужного результата, сумели увезти из Дагестана три очка. Рад, что и сам я отличился с точки, даже опытным игрокам гол в первом же официальном матче сезона может добавить уверенности и настроя. С «Локомотивом», к сожалению, у нас произошла осечка, но так случается в футболе. Будем доказывать, что это было стечение обстоятельств.