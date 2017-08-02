Гинер: «Спартаковец в ЦСКА… Скорее всего, это невозможно»

Президент ЦСКА Евгений Гинер знает, как именно можно конкурировать с «Зенитом», который потратил в нынешнее трансферное окно уже 44 миллионов евро на приобретение новых игроков. По его словам, в том, чтобы тратить такие деньги ничего нового нет. Нужно либо открывать юные таланты, постоянно находясь в их поиске по всему миру, либо воспитывать своих игроков.

В прошлом сезоне ЦСКА занял вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Спартаку» и обойдя «Зенит». В новом сезоне армейцы в трех первых турах одержали две победы и потерпели одно поражение.

– Говорят, Дзюба не слишком подходит под игровую модель Манчини. Будь такая возможность, взяли бы его в аренду? Этот игрок вам нравится? Или спартаковец в ЦСКА в принципе невозможен?

– Дзюбу как человека не знаю – мы не знакомы. Повторю: не выношу оценок, потому что не считаю себя профессионалом. Что значит «нравится»? Футбол – командная игра. Подходит человек под командную игру – хорошо. Не подходит – не станет играть в этом клубе, даже если он фантастический футболист. Месси – лучший футболист мира. А если его перевести в «МЮ» и он не подойдет под игру команды? Команда не станет перестраиваться под него. И все будут говорить: «А где Месси?»

То же самое и здесь: Дзюбу должен оценить Манчини, а не я. Что касается спартаковца в ЦСКА… Скорее всего, это невозможно. Воспитанники «Барселоны» не переходили в «Реал». Известна история Луиша Фигу, но он не испанец и не воспитанник каталонцев.

ЦСКА – «Спартак» – это ведь российское класико. Ревность болельщиков друг к другу не мешает, а, наоборот, создает ажиотаж. Что только приветствуется. Ни разу не случалось, чтобы на нашем класико не случалось аншлага. И «Лужники» заполнялись, и «Открытие», и «ВЭБ-Арена». Это о чем-то говорит.

– «Зенит» уже купил игроков на 44 миллиона евро. Как конкурировать с таким клубом, если не можешь позволить и половину таких трат?

– Воспитывать своих.

– Но вы же сами сказали, что даже очень хорошая академия не гарантирует постоянного притока игроков.

– Постоянного – не гарантирует. Но конкурировать возможно только так. Или искать игроков не за 15-20 миллионов на разогретом рынке, а наладить хорошую работу селекционного отдела. Чтобы купить Диегу Косту, Месси или Серхио Рамоса, селекционеры не нужны. Нужно искать молодых и неизвестных, потратить на футболистов такого же уровня 4, а не 44 миллиона евро. Только так. И все равно на поле выходят не деньги, а люди.

– Перед ЦСКА стоят прежние задачи?

– Да. За те почти 17 лет, которые я нахожусь в клубе, другие задачи не ставились. По-другому могло быть только в первый год, когда мы присматривались.

– Настоящий мужчина должен родить сына, посадить дерево и построить дом. После того, как у ЦСКА появился свой стадион, вы считаете себя самым счастливым человеком?

– Я всегда считал себя самым счастливым человеком. В моей жизни были разные моменты: тяжелые годы, сиротство, но я всегда думал, что у меня все хорошо. Меня этому научила бабушка. Она говорила: «Сынок, всегда думай, что все хорошо. Иначе Господь покажет тебе, что такое по-настоящему плохо».