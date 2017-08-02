«Интер» уговорил «Ниццу» продать Дальберта за 25 миллионов

Руководство «Интера» пришло к соглашению с представителями «Ниццы» об условиях трансфера защитника Дальберта в миланский клуб. Итальянская сторона выплатит 20 миллионов евро сразу, а еще около 5 миллионов в качестве бонусов. Также «Ницца» получит 20 процентов от последующей продажи игрока.

В ближайший четверг или пятницу Дальберт пройдет медосмотр в составе нового клуба. В том случае, если данная сделка состоится, то станет рекордной по сумме трансфера в истории французского клуба.

В прошедшем сезоне 23-летний бразилец провел 33 матча во французской Лиге 1, отдав в них две результативные передачи.