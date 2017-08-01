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  • Маммана: «Я уже в курсе принципиальности матча со «Спартаком»

Маммана: «Я уже в курсе принципиальности матча со «Спартаком»

1 августа 2017, 20:15
17

Новоиспеченный защитник санкт-петербургского «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал о своем появлении на берегах Невы, а также затронул тему предстоящего в воскресенье матча против московского «Спартака».

«Спасибо большое «Зениту» за то, что меня пригласил. Я очень доволен быть здесь. Знаю, что это очень сильный клуб, и знаю, что быстро адаптируюсь. Все произошло очень быстро, и на самом деле это хорошо, потому что это было намного проще. Я очень доволен и постараюсь продемонстрировать на поле все, на что способен.

Я приехал в Санкт-Петербург всего пару дней назад и еще не успел много чего посмотреть. Но уже заметил, что здесь есть много мест, где можно проводить свободное время. Я приехал один. Как только найду дом или квартиру, сразу же приедут моя жена с сыном и, наверное, ее папа или мама.

Я хотел 24-й номер, но он, к сожалению, уже занят. Поэтому я буду играть за «Зенит» под 30-м.

Мне уже рассказали в раздевалке, какой матч нас ожидает в воскресенье. В Аргентине я тоже много раз участвовал в дерби. Надеюсь, у меня получится хорошо потренироваться на этой неделе, чтобы суметь принять участие в этом матче, постараться выйти на поле и выиграть, конечно же», – говорит аргентинец.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Маммана Эмануэль
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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джексон102
1501608226
Я вас умоляю... Даже не выйдет
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Zubo
1501610274
Принципиальность это не то слово чтобы описать радость и удовлетворение охватывающие душу каждого Зенитовского болельщика при очередном унижении так называемого "народного" Пищевика, нет таких сил в природе, которые бы обьединяли болельщиков Зенита больше чем нелюбовь к Спартаку. Никакая победа над Барселоной, Реалом и прочими грандами не вызовет такого ликования и не повергнет в экстаз как вид поверженного СПАМа. Зенит может проиграть Уралу, Кубани или Крылям Советов, никто ничего даже не скажет, поражения от Спартака тебе не простят , Роберто, помни, ни какая то там лига чемпионов (они всё равно инопланетяне) Карфаген должен быть разрушен, победа или смерть !!!!!!!!
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Tajik-za Zenit
1501610796
Настрой уже нравится рвется в бой удачи
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Басмачи
1501620228
Посмотрим че покажет очередной аргентинец
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!ce man
1501624990
завтра посмотрим в ЛЕ как усилит наш клуб.
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Большой Медведь
1501653001
Удачи. Ждем оправдание надежд.
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Помпомпом
1501685512
Если посмотреть само интервью, то слышно, что он произносит слова "классико", а не дерби, неточности перевода) Да и дерби это матч между командами из одного региона. зенит спартак это не дерби, возможно его можно назвать рашн-классико) или говняссико, кто как хочет)
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