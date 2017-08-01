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    Маммана: «Я уже в курсе принципиальности матча со «Спартаком»

    Новоиспеченный защитник санкт-петербургского «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал о своем появлении на берегах Невы, а также затронул тему предстоящего в воскресенье матча против московского «Спартака».

    «Спасибо большое «Зениту» за то, что меня пригласил. Я очень доволен быть здесь. Знаю, что это очень сильный клуб, и знаю, что быстро адаптируюсь. Все произошло очень быстро, и на самом деле это хорошо, потому что это было намного проще. Я очень доволен и постараюсь продемонстрировать на поле все, на что способен.

    Я приехал в Санкт-Петербург всего пару дней назад и еще не успел много чего посмотреть. Но уже заметил, что здесь есть много мест, где можно проводить свободное время. Я приехал один. Как только найду дом или квартиру, сразу же приедут моя жена с сыном и, наверное, ее папа или мама.

    Я хотел 24-й номер, но он, к сожалению, уже занят. Поэтому я буду играть за «Зенит» под 30-м.

    Мне уже рассказали в раздевалке, какой матч нас ожидает в воскресенье. В Аргентине я тоже много раз участвовал в дерби. Надеюсь, у меня получится хорошо потренироваться на этой неделе, чтобы суметь принять участие в этом матче, постараться выйти на поле и выиграть, конечно же», – говорит аргентинец.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.08.2017 20:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 2 августа 2017, 17:51

      Если посмотреть само интервью, то слышно, что он произносит слова "классико", а не дерби, неточности перевода) Да и дерби это матч между командами из одного региона. зенит спартак это не дерби, возможно его можно назвать рашн-классико) или говняссико, кто как хочет)

      0
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 2 августа 2017, 08:50

      Удачи. Ждем оправдание надежд.

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 2 августа 2017, 01:03

      завтра посмотрим в ЛЕ как усилит наш клуб.

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 1 августа 2017, 23:43

      Посмотрим че покажет очередной аргентинец

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 августа 2017, 21:06

      Настрой уже нравится рвется в бой удачи

      3
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      Рейтинг: +6

      чепушило > Tajik-za Zenit 2 августа 2017, 12:03

      Согласен, извини нечаяно нажал минус

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 августа 2017, 20:57

      Принципиальность это не то слово чтобы описать радость и удовлетворение охватывающие душу каждого Зенитовского болельщика при очередном унижении так называемого "народного" Пищевика, нет таких сил в природе, которые бы обьединяли болельщиков Зенита больше чем нелюбовь к Спартаку. Никакая победа над Барселоной, Реалом и прочими грандами не вызовет такого ликования и не повергнет в экстаз как вид поверженного СПАМа. Зенит может проиграть Уралу, Кубани или Крылям Советов, никто ничего даже не скажет, поражения от Спартака тебе не простят , Роберто, помни, ни какая то там лига чемпионов (они всё равно инопланетяне) Карфаген должен быть разрушен, победа или смерть !!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +55

      яБеда > Zubo 1 августа 2017, 21:13

      Вот бомжика понесло!!!))( никогда не реагирую на такой бред,но тут не выдержал)!!!

      1
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm > Zubo 1 августа 2017, 21:29

      Дерби у нас с конями, а о вас, газовые выскочки, нищенки забабловые, мы просто ноги вытираем, как всегда... вы НАМ не ровня...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Zubo 1 августа 2017, 21:35

      Карфаген разрушен в 146г до нашей эры. Маленько опоздал.

      2
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      Рейтинг: +528

      Burunduk > rammax fcsm 1 августа 2017, 22:37

      За последние 9 лет Зенит выиграл 9 раз, Спартак 4 раза и 7 ничьи. Грубить не надо. Главное чтоб игра красивая была!

      3
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Burunduk 1 августа 2017, 23:26

      А почему считаем 9 лет? Раньше в ясли ходил или Зенита не было?

      2
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      Рейтинг: +528

      Burunduk > ViktorMG 1 августа 2017, 23:35

      Ещё один грубиян. В ясли я ходил в начале 80х. 9 Лет считаю не маленьким периодом, но даже если взять 20 летнюю историю, получится равенство. В детстве я болел за Спартак, т.к. вся семья болела. С возрастом многое меняется.

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Zubo 2 августа 2017, 22:14

      Ты кому это пишешь? Роберто твой это в жизни не прочитает. Крыша твоя свистит карфаген

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > яБеда 2 августа 2017, 22:15

      Ага не говори у типа походу с головой что-то

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      Рейтинг: +48

      джексон102 1 августа 2017, 20:23

      Я вас умоляю... Даже не выйдет

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > джексон102 1 августа 2017, 20:52

      Ну конечно не выйдет потому что рано

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