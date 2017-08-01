Маммана: «Я уже в курсе принципиальности матча со «Спартаком»

Новоиспеченный защитник санкт-петербургского «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал о своем появлении на берегах Невы, а также затронул тему предстоящего в воскресенье матча против московского «Спартака».

«Спасибо большое «Зениту» за то, что меня пригласил. Я очень доволен быть здесь. Знаю, что это очень сильный клуб, и знаю, что быстро адаптируюсь. Все произошло очень быстро, и на самом деле это хорошо, потому что это было намного проще. Я очень доволен и постараюсь продемонстрировать на поле все, на что способен.

Я приехал в Санкт-Петербург всего пару дней назад и еще не успел много чего посмотреть. Но уже заметил, что здесь есть много мест, где можно проводить свободное время. Я приехал один. Как только найду дом или квартиру, сразу же приедут моя жена с сыном и, наверное, ее папа или мама.

Я хотел 24-й номер, но он, к сожалению, уже занят. Поэтому я буду играть за «Зенит» под 30-м.

Мне уже рассказали в раздевалке, какой матч нас ожидает в воскресенье. В Аргентине я тоже много раз участвовал в дерби. Надеюсь, у меня получится хорошо потренироваться на этой неделе, чтобы суметь принять участие в этом матче, постараться выйти на поле и выиграть, конечно же», – говорит аргентинец.