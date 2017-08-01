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Булыкин хотел бы видеть Неймара в «Локомотиве»

1 августа 2017, 00:27
11

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне являющийся советником президента «Локомотива», высказал мнение о возможном переходе форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что трансфер бразильца обойдется парижскому клубу в 222 миллиона евро.

«Никто не угадает, правильный трансфер Неймара в «ПСЖ» или нет. Только время покажет. Вдруг он получит травму, и можно вспомнить Шевченко, который был богом в «Милане», а после перехода в «Челси» практически закончил играть. Для бразильца это возможность взобраться на ступень, на которой находятся Роналду и Месси. Но будет сложно, поскольку в «ПСЖ» добиться успеха сложнее.

Сейчас такие большие деньги в футболе, что не понимаешь, к чему это. Интересно ли мне посмотреть на Неймара в «ПСЖ»? Мне было бы интересно посмотреть его в «Локомотиве». Мне нравится его игра, и все продолжат с удовольствием смотреть на него в другой команде. Думаю, за ним будущее», – заявил Булыкин в эфире «Спорт FM».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив ПСЖ Барселона Булыкин Дмитрий Неймар
Комментарии (11)
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XaXatyn
1501538293
Менеджер в помощь собери команду мечты)
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Супермачо
1501539643
Месси - в СКА-Хабаровск, Мбаппе - в "Тосно". )))
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serppion
1501543880
Дима, ты и апостола Петра в ворота Локомотива поставишь. Бред какой-то!
Ответить
Дядя Серёжа
1501552450
Р Ж Д. Это - РЖёт Дима.
Ответить
artem 81
1501553721
Там нечего смотреть, с такой пехотой
Ответить
Копытин
1501556686
Может и будет, но ближе к пенсии и то вряд ли.
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alex kidn
1501558932
Это всего-лишь необдуманная шутка одного человека, которую Бомбардир превращает в новости
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Lev Aleks
1501585433
Им просто писать не о чем, вот они и глумятся над всякими шутками и фразами отдельных людей.
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RedGreenHooligan
1501588840
а болельщики Локомотива хотели бы больше не видеть интервью булыкина
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BorisoW
1501617577
Ну помечтал человек,в чём новость-то???
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