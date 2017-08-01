Булыкин хотел бы видеть Неймара в «Локомотиве»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне являющийся советником президента «Локомотива», высказал мнение о возможном переходе форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что трансфер бразильца обойдется парижскому клубу в 222 миллиона евро.

«Никто не угадает, правильный трансфер Неймара в «ПСЖ» или нет. Только время покажет. Вдруг он получит травму, и можно вспомнить Шевченко, который был богом в «Милане», а после перехода в «Челси» практически закончил играть. Для бразильца это возможность взобраться на ступень, на которой находятся Роналду и Месси. Но будет сложно, поскольку в «ПСЖ» добиться успеха сложнее.

Сейчас такие большие деньги в футболе, что не понимаешь, к чему это. Интересно ли мне посмотреть на Неймара в «ПСЖ»? Мне было бы интересно посмотреть его в «Локомотиве». Мне нравится его игра, и все продолжат с удовольствием смотреть на него в другой команде. Думаю, за ним будущее», – заявил Булыкин в эфире «Спорт FM».