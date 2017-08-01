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    Булыкин хотел бы видеть Неймара в «Локомотиве»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне являющийся советником президента «Локомотива», высказал мнение о возможном переходе форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что трансфер бразильца обойдется парижскому клубу в 222 миллиона евро.

    «Никто не угадает, правильный трансфер Неймара в «ПСЖ» или нет. Только время покажет. Вдруг он получит травму, и можно вспомнить Шевченко, который был богом в «Милане», а после перехода в «Челси» практически закончил играть. Для бразильца это возможность взобраться на ступень, на которой находятся Роналду и Месси. Но будет сложно, поскольку в «ПСЖ» добиться успеха сложнее.

    Сейчас такие большие деньги в футболе, что не понимаешь, к чему это. Интересно ли мне посмотреть на Неймара в «ПСЖ»? Мне было бы интересно посмотреть его в «Локомотиве». Мне нравится его игра, и все продолжат с удовольствием смотреть на него в другой команде. Думаю, за ним будущее», – заявил Булыкин в эфире «Спорт FM».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 00:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 1 августа 2017, 22:59

      Ну помечтал человек,в чём новость-то???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 1 августа 2017, 15:00

      а болельщики Локомотива хотели бы больше не видеть интервью булыкина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 августа 2017, 14:03

      Им просто писать не о чем, вот они и глумятся над всякими шутками и фразами отдельных людей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 августа 2017, 06:42

      Это всего-лишь необдуманная шутка одного человека, которую Бомбардир превращает в новости

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      Копытин 1 августа 2017, 06:04

      Может и будет, но ближе к пенсии и то вряд ли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 1 августа 2017, 05:15

      Там нечего смотреть, с такой пехотой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 1 августа 2017, 04:54

      Р Ж Д. Это - РЖёт Дима.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 1 августа 2017, 02:31

      Дима, ты и апостола Петра в ворота Локомотива поставишь. Бред какой-то!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 1 августа 2017, 01:20

      Месси - в СКА-Хабаровск, Мбаппе - в "Тосно". )))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 августа 2017, 00:58

      Менеджер в помощь собери команду мечты)

      1
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