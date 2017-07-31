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Озил может перейти в «Барселону»

31 июля 2017, 23:33
2

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, каталонский клуб рассматривает 28-летнего немца в качестве усиления состава, если сине-гранатовым не удастся договориться о переходе из «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 50 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2018 года.

В прошлом сезоне Озил провел за «Арсенал» в АПЛ 33 матча, отметившись восемью голами и результативными передачами.

Источник: Don Balon
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Барселона Озил Месут
Комментарии (2)
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pzdc.
1501533565
Верратти, Коутиньо тоже могли, но не клубы не отпустили, а вы блять Неймара отпускаете сраз!!
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Михаил Шевченко
1501537496
Врятли....
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