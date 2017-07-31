Озил может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, каталонский клуб рассматривает 28-летнего немца в качестве усиления состава, если сине-гранатовым не удастся договориться о переходе из «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 50 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2018 года.

В прошлом сезоне Озил провел за «Арсенал» в АПЛ 33 матча, отметившись восемью голами и результативными передачами.