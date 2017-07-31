Фернандо — о голе «Краснодару»: «Очень рад, когда получаются такие моменты»

Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал свой гол в ворота «Краснодара». В матче третьего тура РФПЛ московский клуб ведет в счете — 2:0 (65 минута).

«Мой гол — результат работы, которую мы проделываем в течение недели. Очень рад, когда получаются такие моменты, и они меняют ход игры. Мы помним матч с «Динамо», когда «Спартак» также вел — 2:0, а потом стало 2:2. Учитывая класс «Краснодара», нужно проявлять максимум внимания во втором тайме», — сказал игрок в эфире телеканала «Наш футбол».