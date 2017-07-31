Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фернандо — о голе «Краснодару»: «Очень рад, когда получаются такие моменты»

Фернандо — о голе «Краснодару»: «Очень рад, когда получаются такие моменты»

31 июля 2017, 21:00
10

Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал свой гол в ворота «Краснодара». В матче третьего тура РФПЛ московский клуб ведет в счете — 2:0 (65 минута).

«Мой гол — результат работы, которую мы проделываем в течение недели. Очень рад, когда получаются такие моменты, и они меняют ход игры. Мы помним матч с «Динамо», когда «Спартак» также вел — 2:0, а потом стало 2:2. Учитывая класс «Краснодара», нужно проявлять максимум внимания во втором тайме», — сказал игрок в эфире телеканала «Наш футбол».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Добрый Бобер
1501525474
Шедевр!
Ответить
Алекc
1501525975
Фернандо - большой молодец сегодня да и вообще почти всегда. А по мимо гола, какие передачи сегодня делал! Молодец!!!
Ответить
СНА-17
1501526141
Отличный гол. Да и вообще отлично игру провёл. На данный момент один из лидеров Спартака. С ПЕРВОЙ ПОБЕДОЙ В ЧЕМПИОНАТЕ РЕБЯТА !!!
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1501526582
Гол конечно наикрасивейший вышел.
Ответить
SEREZHA7575
1501526850
Гол просто супер! по больше бы таких голов Фернандо! но лучший игрок в сегоднешнем матче , конечно Антошка!
Ответить
Вадим 1972
1501527006
Супер гол. Побольше бы таких !!!
Ответить
VVM1964
1501531217
КРАСАВЕЦ . ( ПОЖЕЛАНИЕ - ПОЧАЩЕ )
Ответить
Дядя Серёжа
1501554319
А уж как мы то рады.
Ответить
OfaZavr
1501572091
Молодца Фернандо! Отличный гол!
Ответить
Главные новости
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
3
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
33
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
6
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
5
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
6
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
14
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
14
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+