Уайт: «Сделка по переходу Матича в «Манчестер Юнайтед» завершена»

Телеведущий Джим Уайт сообщил, что переход полузащитника «Челси» Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед» завершен. В своем шоу на канале talkSPORT он заявил: «Сделка завершена, насколько я понимаю. Все согласовано, и теперь речь идет только о том, когда «Манчестер Юнайтед» объявит о ней официально».

Серб защищает цвета синих с начала 2014 года. В минувшем сезоне 28-летний игрок провел 40 матчей, отметившись двумя голами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.