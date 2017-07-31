Экс-защитник «Баварии» Бадштубер отказал «Спартаку»

Бывший защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер отказался от варианта продолжения карьеры в «Спартаке».

«Представитель Бадштубера вел переговоры с руководством «Спартака» о возможном подписании контракта. Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода», – сказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, с 1 июля 28-летний игрок является свободным агентом после истечения контракта с мюнхенцами. Вторую часть прошлого сезона немец провел в аренде в «Шальке». Всего в минувшей кампании он принял участие в 16-ти матчах.