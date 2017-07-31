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Ерохин: «Хорошо, что не пропустили от «Тосно»

31 июля 2017, 06:08
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин назвал матч второго тура российской Премьер-лиги с «Тосно» сложным для своей команды. Напомним, счет встречи – 1:0 в пользу «Зенита». Хавбек сине-бело-голубых отметил, что на функциональности команды сказался перелет в Израиль на матч Лиги Европы.

После трех туров «Зенит» имеет стопроцентный показатель – три победы. С таким же показателем лидируют в турнирной таблице «Локомотив» и «Ахмат»

– Трудный матч получился. Нам удалось забить быстрый гол и довести дело до победы. Во втором тайме «Тосно» стал создавать моменты. Нас где-то вратарь выручил, где-то мы прерывали атаки перед линией штрафной. Хорошо, что не пропустили.

– До перерыва статистика ударов по воротам была где-то 8:2 в пользу соперника. С чем это связываете?

– Возможно, тосненцы столько ударов сделали на контратаках, так как мы большими силами атаковали…

– Во втором тайме команда немного «подсела». Сказались усталость и длительный перелет?

– Возможно. Все-таки мы летали в Израиль, где жаркая погода. Но если и сказалось, то не сильно. Во всяком случае, это не было ключевым фактором.

– Многие называли сегодняшний матч северо-западным дерби…

– Конечно, когда встречаются команды из одного региона – такое название применяется к данной игре. Так что хорошо, что первое дерби в этом сезоне осталось за нами!

– Что скажете о Паредесе и Дриусси, вытворяющих невероятные вещи?

– Они достаточно хорошо влились в команду – Дриусси помог в последней домашней игре, Паредес также выполняет много работы, отдает хорошие передачи. Вопросов к ним нет никаких.

– Учитесь чему-то у них?

– Мы играем с ними в одной команде. Естественно, помогаем друг другу. Когда есть хорошие футболисты рядом, больше конкуренции и все растут.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Ерохин Александр Паредес Леандро Дриусси Себастьян
Комментарии (2)
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Arsenal_Official
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paracetamol
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Пора забивать, Саша!
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