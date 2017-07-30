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Парфенов: «Тосно» выглядел неплохо в матче против «Зенита»

30 июля 2017, 23:01
7

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился наблюдениями от матча 3-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Специалист признался, что доволен игрой своих подопечных в этой встрече.

– Никак не можем забить, создаем хорошие моменты, их много не бывает, особенно с таким командами как «Зенит». Радует что у команды есть характер. Пока не набираем очков, но я вижу, что команда есть, ребята хотят-переживают. Достойно, даже неплохо выглядела команда сегодня. Единственное, не хватило забить мяч.

– Вы были обречены в плане борьбы за болельщиков. Не разочарованы поддержкой?

– Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. «Зенит» тоже с чего-то начинал, не всем командам сразу 80 лет. Потихоньку наша армия болельщиков будет расти, если ребята будут отдаваться.

– Не обидно было за ситуацию с раздевалками?

– Мне не было обидно. Я говорил об этом перед игрой. От этого футболисты играть лучше не будут. Если ты думаешь о футболе, проблемы не будет.

– Что насчет усиления?

– Резерв в наших игроках, их потенциале, работе. «Краснодар», «Зенит» – команды с которыми ты видишь все проблемы свои. Ежедневная работа – у нас другого пути нет.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит Парфенов Дмитрий
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1501445671
Тосно с достойной игрой !!!!
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Одинокий волк Маквейд
1501466886
Молодцы, играли достойно, ждал худшего.
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Приус
1501467178
Если так в каждом матче играть - очки придут.
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СШГЭС
1501467447
Лучше Хабаровска по-любому.
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Сибирь за Спартак
1501467703
С таким настроем голы будут, симпатичная команда.
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Svoysvoemubrat
1501468146
Упирались как могли, а смогли не много.
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zlobny_zenitos
1501487228
Парфен - адекват! Тосно - зачет! (смотрится хорошо с их деньгами и возможностями)! Еще бы им поддержки побольше! И забить надо, столько моментов в 3-х играх... но никак не прорвет...Забить надо!
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