Парфенов: «Тосно» выглядел неплохо в матче против «Зенита»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился наблюдениями от матча 3-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Специалист признался, что доволен игрой своих подопечных в этой встрече.

– Никак не можем забить, создаем хорошие моменты, их много не бывает, особенно с таким командами как «Зенит». Радует что у команды есть характер. Пока не набираем очков, но я вижу, что команда есть, ребята хотят-переживают. Достойно, даже неплохо выглядела команда сегодня. Единственное, не хватило забить мяч.

– Вы были обречены в плане борьбы за болельщиков. Не разочарованы поддержкой?

– Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. «Зенит» тоже с чего-то начинал, не всем командам сразу 80 лет. Потихоньку наша армия болельщиков будет расти, если ребята будут отдаваться.

– Не обидно было за ситуацию с раздевалками?

– Мне не было обидно. Я говорил об этом перед игрой. От этого футболисты играть лучше не будут. Если ты думаешь о футболе, проблемы не будет.

– Что насчет усиления?

– Резерв в наших игроках, их потенциале, работе. «Краснодар», «Зенит» – команды с которыми ты видишь все проблемы свои. Ежедневная работа – у нас другого пути нет.