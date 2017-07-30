Источник: Матич прошел медосмотр для «Манчестер Юнайтед», сумма сделки составит 40 миллионов

Полузащитник английского «Челси» Неманья Матич в ближайшее время может покинуть команду и стать игроком «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что балканец уже прошел медицинское обследование для «красных дьяволов».

Ориентировочно «пенсионеры» получат за хавбека 40 миллионов фунтов стерлингов, хотя ранее лондонцы хотели выручить за Матича на 10 миллионов больше.

В прошлом сезоне футболист в рамках АПЛ пропустил всего лишь три матча, забил один гол и отметился шестью голевыми пасами.