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  • Молодежное первенство. «Краснодар» отправил в ворота «Спартака» пять безответных голов

Молодежное первенство. «Краснодар» отправил в ворота «Спартака» пять безответных голов

30 июля 2017, 13:53
18

В матче 3-го тура молодежного первенства чемпионата России «Краснодар» в гостях одержал крупную победу над «Спартаком», отправив в ворота соперника пять безответных голов.

Хет-триком в составе краснодарского клуба отметился Иван Игнатьев, реализовавший пенальти и дважды забивший с игры.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 3-й тур

Спартак (мол.) – Краснодар (мол.) – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Голубев, 6; 0:2 – Игнатьев, 32; 0:3 – Игнатьев, 37; 0:4 – Игнатьев, 69 (с пенальти); 0:5 – Мацукатов, 90+4.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Спартак М (мол) Краснодар (мол)
Комментарии (18)
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порт
1501412192
Хорошечно так дрюкнули.
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зенит ничто
1501412486
классно уделали!из чемпионов в аутсайдеры!игнатьева в спартак брать надо!много пацан забивает!не наш давыдов а игнатьев будет вторым месси похож
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сасас
1501412805
Вот и появляются потихоньку плоды работы академии ФК Краснодар
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карасевщина
1501413123
завтра повторить, ну можно пару автоголов себе забить чтобы красивее был счет
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BRO_football
1501414374
Ждём такого же результата в матче основных команд.
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Одинокий волк Маквейд
1501415221
Напихали нашим полну жопу огурцов.
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Приус
1501415405
Хорошую молодежь Галицкий вырастил, респект!
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Svoysvoemubrat
1501415931
Молоток, Иван, бей наших, чтоб не звездились.
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giluxa1963
1501421329
основа должна повторить
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Бугимен
1501422236
Мама я в шоке,это же надо было так было у шатать наш Спартак-2, пять безответных голов.Куда смотрит руководство? Надо,что то делать.Неплохо Быки разгулялись, и Тосно смотрю 4 штуки бахнули.Видно силос отменный у быков.... Иван Игнатьев - это,что то ваууууу малый.
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