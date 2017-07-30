Молодежное первенство. «Краснодар» отправил в ворота «Спартака» пять безответных голов

В матче 3-го тура молодежного первенства чемпионата России «Краснодар» в гостях одержал крупную победу над «Спартаком», отправив в ворота соперника пять безответных голов.

Хет-триком в составе краснодарского клуба отметился Иван Игнатьев, реализовавший пенальти и дважды забивший с игры.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 3-й тур

Спартак (мол.) – Краснодар (мол.) – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Голубев, 6; 0:2 – Игнатьев, 32; 0:3 – Игнатьев, 37; 0:4 – Игнатьев, 69 (с пенальти); 0:5 – Мацукатов, 90+4.

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