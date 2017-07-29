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  • Агент: «Все хорошо, Ригони станет игроком «Зенита»! Дайте время завершить сделку»

Агент: «Все хорошо, Ригони станет игроком «Зенита»! Дайте время завершить сделку»

29 июля 2017, 22:13
4

Футбольный агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, подтвердил, что в ближайшее время его клиент прибудет в Санкт-Петербург и подпишет контракт с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что соглашение с 24-летним аргентинцем будет рассчитано на четыре года, а зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.

«Все хорошо, Ригони станет игроком «Зенита»! Дайте мне время завершить эту сделку, сейчас много бумажной работы, для которой необходимо время. Он точно будет в «Зените», просто я не знаю точно, когда мы приедем в Санкт-Петербург. Это может быть либо в среду, либо в четверг», – сказал агент.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Индепендьенте
Комментарии (4)
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Tajik-za Zenit
1501355954
Ну ждем
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порт
1501355985
Ну и зачем он нужен? Лучше бы защитника купили.
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Путник 13
1501357732
Зениту нужны качественные центральные защитники..
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Gullit 76
1501400713
Агент "у меня всё хорошо,дайте время!"
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