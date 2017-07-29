Агент: «Все хорошо, Ригони станет игроком «Зенита»! Дайте время завершить сделку»

Футбольный агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, подтвердил, что в ближайшее время его клиент прибудет в Санкт-Петербург и подпишет контракт с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что соглашение с 24-летним аргентинцем будет рассчитано на четыре года, а зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.

«Все хорошо, Ригони станет игроком «Зенита»! Дайте мне время завершить эту сделку, сейчас много бумажной работы, для которой необходимо время. Он точно будет в «Зените», просто я не знаю точно, когда мы приедем в Санкт-Петербург. Это может быть либо в среду, либо в четверг», – сказал агент.