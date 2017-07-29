Каррера: «Спартаку» требуется еще три-четыре игрока, чтобы иметь выбор по ходу матча»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением по поводу предстоящего матча третьего тура РФПЛ с «Краснодаром», а также выразил обеспокоенность отсутствием приобретений у красно-белых в свете предстоящего выступления в Лиге чемпионов.

В нынешнее трансферное окно состав московского клуба пополнили лишь защитники Марко Петкович и Георгий Тигиев.

– С «Краснодаром» у «Спартака» часто случаются зрелищные матчи. Стоит ожидать такого же футбола, и считаете ли этот клуб конкурентом в борьбе за чемпионство?

– Краснодарцы тоже могут побороться за титул с конкурентами. Мы всегда пытаемся играть в хороший футбол и выигрывать матчи. Во время игры может произойти все что угодно. Мяч круглый.

– Пока у команды нет серьезных приобретений, а впереди Лига чемпионов. Спокойно к этому относитесь?

– Конечно, я не спокоен. То, что нам предстоит через месяц играть в еврокубках, нужно качественное усиление. Нельзя, чтобы футболисты играли по три матча за неделю. Должна быть альтернатива.

– «Спартак» подписал Тигиева и Петковича справа в защиту. Позиция закрыта?

– Да. Тигиев может играть справа и слева. Нам требуется еще три-четыре футболиста, чтобы иметь выбор по ходу матча.

Поединок между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет в понедельник, 31 июля. Начало – 19:30 по московскому времени.