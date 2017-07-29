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  • Каррера: «Спартаку» требуется еще три-четыре игрока, чтобы иметь выбор по ходу матча»

Каррера: «Спартаку» требуется еще три-четыре игрока, чтобы иметь выбор по ходу матча»

29 июля 2017, 13:49
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением по поводу предстоящего матча третьего тура РФПЛ с «Краснодаром», а также выразил обеспокоенность отсутствием приобретений у красно-белых в свете предстоящего выступления в Лиге чемпионов.

В нынешнее трансферное окно состав московского клуба пополнили лишь защитники Марко Петкович и Георгий Тигиев.

– С «Краснодаром» у «Спартака» часто случаются зрелищные матчи. Стоит ожидать такого же футбола, и считаете ли этот клуб конкурентом в борьбе за чемпионство?

– Краснодарцы тоже могут побороться за титул с конкурентами. Мы всегда пытаемся играть в хороший футбол и выигрывать матчи. Во время игры может произойти все что угодно. Мяч круглый.

– Пока у команды нет серьезных приобретений, а впереди Лига чемпионов. Спокойно к этому относитесь?

– Конечно, я не спокоен. То, что нам предстоит через месяц играть в еврокубках, нужно качественное усиление. Нельзя, чтобы футболисты играли по три матча за неделю. Должна быть альтернатива.

– «Спартак» подписал Тигиева и Петковича справа в защиту. Позиция закрыта?

– Да. Тигиев может играть справа и слева. Нам требуется еще три-четыре футболиста, чтобы иметь выбор по ходу матча.

Поединок между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет в понедельник, 31 июля. Начало – 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (20)
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xLINDAx
1501325568
Надо бы..всё правильно.
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серега кашин
1501325793
ну и где же эти новички?
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SERGEI12345
1501326060
НУЖНЫ И ОЧЕНЬ СРОЧНО!
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JellyBean
1501326879
Усиление необходимо конечно.
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СШГЭС
1501327466
Я от нечего делать в межсезонье смотрел чемпионат Автралии почти месяц. Скажу там можно таких ребят набрать за 100 тысяч, ахнете.
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Сибирь за Спартак
1501327765
Пашалич на неделе подтянется.
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slavа0508
1501331408
Уселение нужно было в начале сезона,,,,а смысл покупать игроков за неделю до ЛЧ,,,хотя всё понятно Федун пытаетя экономить,всё таки свои роднинькие деньги,,,не как как у Зенита госбюджет
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makmaz
1501333935
Нам обязательно нужен НАПАДАЮЩИЙ!!! Зе трудяга, но не забивной. Адриано матч играет, два лечиться....
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dimon2602
1501334870
Ну конечно усиление нужно,неужели. Да вы че так играйте... Уссаться. Зачем в лч играть отказались бы. Чтобы не позориться
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oyabun
1501336178
Я думаю Федун всё же выделил на усиление необходимые суммы. Другое дело что селекционная служба Спартака походу расписалась в полной своей беспомощности. Считаю надо их разогнать к чертовой бабушке и срочно набрать тех, кто может подписать реальное усиление для команды. Иначе за что они получают свои, уверен, немалые зарплаты?
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