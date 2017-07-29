Парфенов: «Тосно» «поможет» «Зениту»? Даже переубеждать никого не хочется. Это полнейший бред»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов назвал бредом разговоры о том, что клуб станет лояльно относиться к «Зениту» в очном противостоянии. Команды проведут матч в рамках 3-го тура РФПЛ.

«Даже переубеждать никого не хочется. Это полнейший бред! Речь идет о двух независимых командах, никакого отношения друг к другу не имеющих. Мы – маленький, но гордый клуб. И будем стоять за себя и сражаться в каждой игре без исключения. В том числе и против «Зенита». На поле может что-то не получаться, но в наших самоотдаче и желании даже не сомневайтесь.

И не хочется развивать тему. Людям просто скучно, поэтому и начинаются такие разговоры», — заявил Парфенов.

«Тосно» в двух стартовых матчах чемпионата России не набрал ни одного очка.