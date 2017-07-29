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  • Парфенов: «Тосно» «поможет» «Зениту»? Даже переубеждать никого не хочется. Это полнейший бред»

Парфенов: «Тосно» «поможет» «Зениту»? Даже переубеждать никого не хочется. Это полнейший бред»

29 июля 2017, 09:41
5

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов назвал бредом разговоры о том, что клуб станет лояльно относиться к «Зениту» в очном противостоянии. Команды проведут матч в рамках 3-го тура РФПЛ.

«Даже переубеждать никого не хочется. Это полнейший бред! Речь идет о двух независимых командах, никакого отношения друг к другу не имеющих. Мы – маленький, но гордый клуб. И будем стоять за себя и сражаться в каждой игре без исключения. В том числе и против «Зенита». На поле может что-то не получаться, но в наших самоотдаче и желании даже не сомневайтесь.

И не хочется развивать тему. Людям просто скучно, поэтому и начинаются такие разговоры», — заявил Парфенов.

«Тосно» в двух стартовых матчах чемпионата России не набрал ни одного очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит Парфенов Дмитрий
Комментарии (5)
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порт
1501311939
Просто кому то хочется почесать языком о забор, и пусть чешут, не нужно им мешать.
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Ванечка
1501312605
Конечно, хочется, чтобы "Тосно" набрал свои первые очки в РПЛ. Но пусть они начнут их набирать в матче 4-го тура)
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Павел Амурский
1501320534
Зениту проиграть - большая честь, хотя сегодняшний Зенит способен выиграть у любого в РПФЛ.
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dok66
1501323654
Очный матч как лакмусовая бумажка ! Вот и посмотрим каким цветом она окажется ! Ломать копья раньше смысла нет .
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Приус
1501325497
Жалко будет маленький, но гордый клуб.
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