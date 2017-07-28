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  • Бывший тренер ЦСКА: «У Глушакова школы – ноль. Элементарного не может»

Бывший тренер ЦСКА: «У Глушакова школы – ноль. Элементарного не может»

28 июля 2017, 16:17
29

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков и «Спартак» не могут договориться о новом контракте.

Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин хочет зарабатывать по новому соглашению 3 миллиона евро в год, тогда как руководство красно-белых готово платить футболисту лишь 2,5 миллиона.

– Говорят, Глушаков просит сейчас 3 миллиона евро в год. Стоит он таких денег?

(Долго смеется.) Кстати, тоже от природы одаренный парень. Школы – ноль. Элементарного не может.

– Например?

– Весь отбор – с фолами! Пас только простейший, никакой хитрости. А вот движение, самоотдача и бесхитростные вещи делает надежно. Но этого мало. Потребовать-то может и 10 миллионов. Или как этот…

– Неймар?

– Вот-вот, Неймар. Просить можно чего угодно. И, самое интересное, в клубе пойдут на это. Иначе же скажет: «Я ухожу…»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Костылев Геннадий
Комментарии (29)
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Рулонъ Обоевъ
1501249033
– Говорят, Неймар просит сейчас 222 миллиона евро. Стоит он таких денег? – (Долго смеется.) Кстати, тоже от природы одаренный парень. Школы – ноль. Элементарного не может.
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роналдон
1501249383
А 6 решающих голов безо всякой,как это чудо говорит, школы. А пасы на выход, да внешней стороной стопы?!. Это что- не школа. ? Глушак вытянул Спартак в чемпионы, не зря же все его голы "похоронные". А те, что со школой, где они, Костылев?АИ вырос Глушакков и тренировался в столице, а на историческую родину только приезжал на каникулы. Значит, в столице нет школы? Эх, ты, горе-критик!
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Тазит
1501249606
Я конечно не фанат Спартака и Глушакова, но тут дядечка в своем вью перегнул...
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Йост
1501249792
Если удачно будет играть в ЛЧ, то тогда и тему о новом контракте можно обсуждать...
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zigbert
1501250314
Прежде чем кого то критиковать ,сделай свое имя в футболе. Фамилию Костылев мало кто знает.
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Bobafett
1501251141
Это что за выссер?
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кеша_КБ
1501251496
- Костылев!(((, ты - пьянь беспробудная(, что ты там ещё комментируешь???, чужие лавры покоя не дают???, ты кто сам то в футболе!?))),с 1968 по 2009 гг. , ты 20! раз менял работу на тренерском поприще((( - "летун"(, А за всю свою "карьеру" футболиста, с 1958 по 1970 гг., ты забил 7 голов(((, и что?, ты критикуешь Дениса Глушакова???, Тебя, вообще, кто тренером назначал???...возвращайся на родину!, и не дури головы молодёжи!, и лучше - следи за собой!, тут - без тебя "умников" до фига!...
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veksus
1501251881
Меня всегда интересовал вопрос,почему люди бегающие с мячом получают денег в сотни раз больше чем те же доктора,врачи,спасатели,те кто действительно помогают людям. Так нет они еще и плачут,когда им лишние 500 тыс. евро не доплачивают.Где вообще справедливость?
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Gullit 76
1501253091
Если один из лидеров сборной "без школы" - от куда вылезли тогда все остальные.?
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piligrim1986
1501265121
а разве конь что-то другое мог сказать?)))
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