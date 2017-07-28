Бывший тренер ЦСКА: «У Глушакова школы – ноль. Элементарного не может»

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков и «Спартак» не могут договориться о новом контракте.

Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин хочет зарабатывать по новому соглашению 3 миллиона евро в год, тогда как руководство красно-белых готово платить футболисту лишь 2,5 миллиона.

– Говорят, Глушаков просит сейчас 3 миллиона евро в год. Стоит он таких денег?

– (Долго смеется.) Кстати, тоже от природы одаренный парень. Школы – ноль. Элементарного не может.

– Например?

– Весь отбор – с фолами! Пас только простейший, никакой хитрости. А вот движение, самоотдача и бесхитростные вещи делает надежно. Но этого мало. Потребовать-то может и 10 миллионов. Или как этот…

– Неймар?

– Вот-вот, Неймар. Просить можно чего угодно. И, самое интересное, в клубе пойдут на это. Иначе же скажет: «Я ухожу…»