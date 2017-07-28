Руни: «Эвертон» может играть лучше»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни признался, что счастлив снова выйти на поле в форме этого клуба. Напомним, что Руни дебютировал после перехода из «Манчестер Юнайтед» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со словацким «Ружомбероком», в котором его команда одержала скромную победу – 1:0.

«Это было великолепно. Я ждал этого события несколько недель. И особенно приятно, что команда одержала победу, хотя игра получилась непростой.

Было потрясающе снова выйти на поле стадиона «Гудисон Парк» в синей футболке. Это действительно фантастическое чувство.

Но эта игра была важная для нас, поэтому стоило оставить все свои эмоции в раздевалке. Важно помнить, мы только начали сезон, это первые 90 минут, мы можем играть еще лучше», – сказал Руни.

Стоит отметить, что сам англичанин провел на поле в этой встрече все 90 минут.