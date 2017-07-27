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  • Владельцы абонементов на игры «Зенита» не нашли мест на стадионе. «Спартак» интересуется игроками «Ювентуса» и «Ростова». Дайджест событий дня

Владельцы абонементов на игры «Зенита» не нашли мест на стадионе. «Спартак» интересуется игроками «Ювентуса» и «Ростова». Дайджест событий дня

27 июля 2017, 20:30
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«Зенит» скоро объявит об очередном крупном трансфере

Еще одним новичком «Зенита» станет полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Информацию уже подтвердил и агент футболиста Хуан Крус Оллер: «Сделка была завершена еще вчера, в Санкт-Петербург Эмилиано прибудет 29 июля и подпишет контракт». Сообщается, что трансфер Ригони обойдется российскому клубу в десять миллионов евро. В составе «Индепендьенте» футболист провел 45 матчей, забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

Владельцы абонементов на игры «Зенита» угодили в курьезную ситуацию

Два десятка болельщиков «Зенита», которые купили перед стартом сезона абонементы, не обнаружили своих мест на стадионе «Санкт-Петербург», посетив матч второго тура российской Премьер-лиги против «Рубина» (2:1). На арене пропали как отдельные места, так и целые ряды. Оказалось, что во время Кубка конфедераций там крепились кресла. В «Зените» пояснили, что при подготовке к турниру их демонтировали для установки дополнительного оборудования. Один из болельщиков уже сообщил, что клуб поменял ему абонемент на другое место в этом же секторе.

«Спартак» хочет купить полузащитника «Ювентуса», который интересен «Зениту»

Состав «Спартака» может пополнить полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон. Однако помимо московского клуба, на него также претендуют еще четыре известные команды – «Фиорентина», «Бешикташ», «Аталанта» и «Валенсия». Кроме того, 29-летний венесуэлец числится в шорт-листе «Зенита». Сообщается, что действующий контракт футболиста с туринской командой рассчитан до лета 2020 года. В прошлом сезоне Ринкон провел за «Ювентус» в Серии А 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

«Спартак» пытается укрепиться российскими игроками

После неудачной попытки приобрести Максима Канунникова, следующим на очереди у «Спартака» значится полузащитник «Ростова» Павел Могилевец. Россиянин ранее выступал за «Зенит», но в «Ростов» перебрался в феврале 2017 года за 700 тысяч евро, а в прошлом сезоне провел в РФПЛ восемь матчей. Сам Могилевец не горит желанием переходить в «Спартак», так как опасается отсутствия игровой практики в клубе.

Представители «Милана» встретились с агентом Роналду

Похоже, «Милан» нацелился на приобретение нападающего «Реала» Криштиану Роналду в будущем. По крайней мере, на это намекает встреча представителей итальянского клуба с агентом португальца Жорже Мендешем. Гендиректор «Милана» попросил Мендеша именно ему первому сообщить, когда португалец действительно захочет сменить клуб. Впрочем, не исключено, что миланцы уже опоздали с этой просьбой, поскольку слухи об уходе Роналду из «Реала» закончились еще тогда, когда он играл на Кубке конфедераций – месяц назад.

Неймар стал еще чуть ближе к «ПСЖ»

Французская пресса раздобыла сведения о том, что нападающий «Барселоны» Неймар полностью согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта. Ранее сообщалось, что общая сумма перехода может составить 450 миллионов евро. Впрочем, бразилец может и остаться в стане сине-гранатовых, если «Барса» улучшит условия нынешнего контракта. Напомним, за «Барселону» Неймар выступает с 2013 года.

«Ливерпуль» выставил гигантский ценник на Коутиньо

«Ливерпуль» настолько не хочет расставаться со своим полузащитником Филиппе Коутиньо, что вынужден пугать потенциальных покупателей сумасшедшими цифрами в ценнике – англичане согласны отпустить игрока сборной Бразилии в «Барселону» только в том случае, если каталонцы перечислят за него 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек уже согласовал условия личного контракта с «Барсой». В прошлом сезоне АПЛ Коутиньо сумел отличиться 13 забитыми голами и шестью результативными передачами в 31 матче.

В Волгограде вырубили парк у Мамаева кургана для автостоянок к ЧМ-2018

Волгоградская пресса сообщил о вырубке парка неподалеку от Мамаева кургана. Деревья в нем были высажены вдовами участников Сталинградской битвы (1942-1943 гг.). На вычищенном месте планируется в целях транспортного обеспечения турнира соорудить автомобильную парковку.

В то же время, директор музея «Сталинградская битва» в Волгоградской области заявил, что на Мамаевом кургане нет никакого «Парка вдов», и что на том заброшенном месте будут вырублены старые деревья, а затем будет разбит парк с новыми деревьями, лавочками, велодорожками и автопарковкой.

Фото: rfpl.org

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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mihail200606
1501182791
стадион не освятили видимо до сих пор)) неладный он какой то с самого начала...
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GoLenaStop
1501189202
Бардак на стадионе - это такое родное, что сразу хрен откажешься! Видать, крендели и далее будут работать над ошибками , ссытно посасывая бюджет.... Ха!
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Anton-champion
1501223208
Молодцы,Ливерпуль!Так держать...!!!
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