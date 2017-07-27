Кайо отказал «Зениту» из-за невысокого уровня РФПЛ

Стала известна причина, по которой защитник бразильского «Сан-Паулу» Родриго Кайо не перешел в санкт-петербургский «Зенит». Оказалось, что игрок действительно имел предложение из России, но не захотел переезжать в нашу страну ввиду низкого уровня местного чемпионата.

По мнению футболиста, чтобы регулярно вызываться в сборную Бразилии, ему следует выступать в более значительном турнире. Поэтому приоритетом для Кайо являются европейские топ-чемпионаты.

«Сан-Паулу» от потенциальной продажи защитника намерен выручить не менее 15 миллионов евро.