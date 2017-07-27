Агент: «Сделка по переходу Ригони в «Зенит» была завершена еще вчера»

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони станет игроком «Зенита» и в ближайшее время присоединится к сине-бело-голубым. Об этом заявил агент футболиста Хуан Крус Оллер.

Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего аргентинца петербургский клуб заплатит 10 миллионов евро.

– Ригони будет в «Зените», сделка была завершена еще вчера. Однако в Санкт-Петербург Эмилиано прибудет 29 июля и подпишет контракт. Все в порядке с трансфером, просто нужно подождать.

– Почему?

– Потребуется время, чтобы завершить некоторые бумажные дела.