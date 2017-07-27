«Севилья» ждет ответа Наваса

В «Севильи» ожидают решения полузащитника Хесуса Наваса, который покинул «Манчестер Сити». Испанский клуб сделал серьезное предложение свободному агенту.

«Мы сделали Навасу предложение и сейчас ждем его ответа. На наш взгляд, это достаточно серьезное предложение, для чего нам потребовалось приложить максимальные усилия в финансовом плане.

Мы хотим видеть Наваса у нас. Думаю, что он стремится к тому же», – рассказал президент «Севильи» Хосе Кастро.

Напомним, что Навас ранее выступал в составе «Севильи». Было это с 2003 по 2013 год. За это время он сыграл за испанскую команду 376 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 83 результативные передачи.