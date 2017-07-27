Международный кубок чемпионов. Гол Неймара позволил «Барселоне» обыграть «МЮ»

В рамках международного кубка чемпионов «Барселона» одолела «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 31-й минуте забил Неймар.

Для каталонцев эта победа стала второй в этом предсезонном турнире, что позволило им выйти на первое место. Ранее подопечные Эренсто Вальверде победили «Ювентус» – 2:1.

В заключительном матче «Барселона» сыграет с «Реалом». Встреча пройдет 30 июля в Майами.

Международный кубок чемпионов

Барселона – Манчестер Юнайтед – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Неймар, 31.