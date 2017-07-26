«Арсенал» ставит цель быть середняком РФПЛ

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, какие цели ставятся перед командой в текущем сезоне РФПЛ.

«Хочется показывать хороший футбол и привлекать на трибуны как можно больше зрителей. Принесет ли это результат? Я реалист и слишком давно работаю в футболе, чтобы витать в облаках. Если «Арсенал» закрепится в середине турнирной таблицы и будет радовать болельщиков качественной игрой, в таком случае задачу можно будет считать выполненной», – заявил функционер.

После двух туров туляки занимают восьмое место в таблице. Ближайший матч они проведут 29 июля в гостях против казанского «Рубина», еще не набравшего ни одного очка.