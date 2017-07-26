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«Арсенал» ставит цель быть середняком РФПЛ

26 июля 2017, 12:23
10

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, какие цели ставятся перед командой в текущем сезоне РФПЛ.

«Хочется показывать хороший футбол и привлекать на трибуны как можно больше зрителей. Принесет ли это результат? Я реалист и слишком давно работаю в футболе, чтобы витать в облаках. Если «Арсенал» закрепится в середине турнирной таблицы и будет радовать болельщиков качественной игрой, в таком случае задачу можно будет считать выполненной», – заявил функционер.

После двух туров туляки занимают восьмое место в таблице. Ближайший матч они проведут 29 июля в гостях против казанского «Рубина», еще не набравшего ни одного очка.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (10)
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Одинокий волк Маквейд
1501061598
Хочу быть середняком. Не спартаковский девиз.
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СШГЭС
1501061998
Закрепляйтесь в лиге накрепко, футбол в Туле любят.
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Pro100Kid
1501063111
Первая мысль после прочтения заголовка - в Лондоне там долбанулись что ли?)
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Черкизовский Кот
1501064508
Пускай уж метят в четвёрку сильнейших, как АРСЕНал Лондонский!
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пряник929
1501067367
На этот сезон простительно, но в следующем надо в кубки метить...
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карасевщина
1501077991
у вас уже больше очков чем у середняка главного нашего, главное удерживайте позиции
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xLINDAx
1501078537
Главное есть игра, в первом матче локо не уступали, во втором игра была вообще супер, тьфу-тьфу и стук, Божович начинает хорошо - видна работа, не транжирить моменты, где-то если получиться усилиться ещё..вот Альварес с Эспаньола скоро...пока всё хорошо, так держать, Тула!
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