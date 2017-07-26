Червиченко: «Спартак» максимум займет третье место в группе Лиги чемпионов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что не самый удачный старт столичной команды в нынешнем сезоне связан с отсутствием эмоций. По его словам, команде в этом году уже не помогают судьи, что также сказывается на результатах.

Напомним, что в первом туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. Во втором матче чемпионата в Уфе красно-белые также взяли лишь одно очко с местной командой – 0:0.

– Андрей Владимирович, что происходит со «Спартаком»? Прошло два тура – ни одной победы. Запал пропал у красно-белых?

– Просто погасли эмоции, то, к чему так долго шли, достигнуто, а новых эмоций нет. Мастерство у спартаковцев осталось на прежнем уровне, но пропал запал, везение, да и судьи уже не так благоволят, как в прошлом сезоне. Поэтому результат налицо.

– Вы считаете, что чемпионат «Спартак» выиграл не без помощи судей? Когда вы поняли, что арбитры благоволят команде Карреры?

– Это было даже не в конце чемпионата, когда об этом заговорили многие. Все началось после спартаковской истерики на «Петровском». Истерика началась, когда «Зенит» выиграл (4:2), но сторонники «Спартака» посчитали, что были приняты какие-то важные несправедливые решения в ходе той встречи. После этого судейство матчей красно-белых кардинально развернулось в другую сторону. Я считаю, что как минимум процентов 30 в победе «Спартака» в чемпионате принадлежит судьям и их помощи.

– Впереди не только 28 туров чемпионата, но и групповой турнир Лиги чемпионов. С такими игрой и составом на что могут рассчитывать красно-белые?

– Я думаю, что в Лиге чемпионов максимум, который может показать «Спартак», – это третье место в группе и продолжение борьбы в Лиге Европы. Это еще смотря какая группа им попадется. Бороться за первые две путевки из группы в 1/8 финала «Спартаку» абсолютно нереально. Думаю, что ставку можно сделать не меньше, чем 1 к 20, что «Спартак» выйдет из группы. Может, получится так, что в группе будет какая-то не очень именитая команда, и можно будет зацепиться за третье место. Состав на сегодняшний день у «Спартака» абсолютно никому не угрожающий, к тому же из-за финансового fair-play команда не может серьезно усилиться. Если, не дай бог, получит травму Промес, то у красно-белых вообще все будет совсем плачевно. На сегодня голландец – настоящий лидер «Спартака», и без него команда выглядит гораздо скучнее, чем с ним.