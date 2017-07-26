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  • Червиченко: «Спартак» максимум займет третье место в группе Лиги чемпионов»

Червиченко: «Спартак» максимум займет третье место в группе Лиги чемпионов»

26 июля 2017, 07:14
34

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что не самый удачный старт столичной команды в нынешнем сезоне связан с отсутствием эмоций. По его словам, команде в этом году уже не помогают судьи, что также сказывается на результатах.

Напомним, что в первом туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. Во втором матче чемпионата в Уфе красно-белые также взяли лишь одно очко с местной командой – 0:0.

– Андрей Владимирович, что происходит со «Спартаком»? Прошло два тура – ни одной победы. Запал пропал у красно-белых?

– Просто погасли эмоции, то, к чему так долго шли, достигнуто, а новых эмоций нет. Мастерство у спартаковцев осталось на прежнем уровне, но пропал запал, везение, да и судьи уже не так благоволят, как в прошлом сезоне. Поэтому результат налицо.

– Вы считаете, что чемпионат «Спартак» выиграл не без помощи судей? Когда вы поняли, что арбитры благоволят команде Карреры?

– Это было даже не в конце чемпионата, когда об этом заговорили многие. Все началось после спартаковской истерики на «Петровском». Истерика началась, когда «Зенит» выиграл (4:2), но сторонники «Спартака» посчитали, что были приняты какие-то важные несправедливые решения в ходе той встречи. После этого судейство матчей красно-белых кардинально развернулось в другую сторону. Я считаю, что как минимум процентов 30 в победе «Спартака» в чемпионате принадлежит судьям и их помощи.

– Впереди не только 28 туров чемпионата, но и групповой турнир Лиги чемпионов. С такими игрой и составом на что могут рассчитывать красно-белые?

– Я думаю, что в Лиге чемпионов максимум, который может показать «Спартак», – это третье место в группе и продолжение борьбы в Лиге Европы. Это еще смотря какая группа им попадется. Бороться за первые две путевки из группы в 1/8 финала «Спартаку» абсолютно нереально. Думаю, что ставку можно сделать не меньше, чем 1 к 20, что «Спартак» выйдет из группы. Может, получится так, что в группе будет какая-то не очень именитая команда, и можно будет зацепиться за третье место. Состав на сегодняшний день у «Спартака» абсолютно никому не угрожающий, к тому же из-за финансового fair-play команда не может серьезно усилиться. Если, не дай бог, получит травму Промес, то у красно-белых вообще все будет совсем плачевно. На сегодня голландец – настоящий лидер «Спартака», и без него команда выглядит гораздо скучнее, чем с ним.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (34)
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Dmitriy 71
1501045025
когда же эта сука заткнется. червяк тебе давно пора в отхожее место, сидеть там и не вылазить. петушара.
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lekseij2007
1501045044
Всё сказано по делу! Судьи прошлый сезон, третье место в ЛЧ в группе.... в точку. Так что поубавьте пыл господа народники и привыкайте.
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yuran63
1501047600
Пельмень,в своём репертуаре.Сейчас любая команда России навряд ли выйдет из группы.Зениту с его деньгами,точнее нашими...тоже не получилось.
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СШГЭС
1501050107
Душой болеет за команду.
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Сибирь за Спартак
1501052632
Его вид показывает, что Всевышний делает с недругами Спартака.
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Бугимен
1501052949
Червиченко: лучше не загадывать. 1 месте для Спартака,мы желаем!
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maior-60
1501053402
Чмо, пытавшееся развалить клуб, теперь на каждом шагу его обсерает.
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спартак спартаков1
1501053662
НЕ ВЯКАТЬ ТОЛСТОПУЗ
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Svoysvoemubrat
1501054064
Молоток, жирдяй, плюнул на Спартак, не поленился.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1501057229
Червиченко про другие клубы не высказывается - Спартак больная тема для него,видимо...ни одного,как впрочем не первый раз бывало,примера помощи судей - только трёп...что касается ЛЧ -пусть хоть 4-е место займут - лишь бы бились и не было стыдно за команду...Зенит и цска тож ведь особых лавров в ЛЧ не снискали - червь молчит по этому поводу...
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