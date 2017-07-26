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    Червиченко: «Спартак» максимум займет третье место в группе Лиги чемпионов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что не самый удачный старт столичной команды в нынешнем сезоне связан с отсутствием эмоций. По его словам, команде в этом году уже не помогают судьи, что также сказывается на результатах.

    Напомним, что в первом туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. Во втором матче чемпионата в Уфе красно-белые также взяли лишь одно очко с местной командой – 0:0.

    – Андрей Владимирович, что происходит со «Спартаком»? Прошло два тура – ни одной победы. Запал пропал у красно-белых?

    – Просто погасли эмоции, то, к чему так долго шли, достигнуто, а новых эмоций нет. Мастерство у спартаковцев осталось на прежнем уровне, но пропал запал, везение, да и судьи уже не так благоволят, как в прошлом сезоне. Поэтому результат налицо.

    – Вы считаете, что чемпионат «Спартак» выиграл не без помощи судей? Когда вы поняли, что арбитры благоволят команде Карреры?

    – Это было даже не в конце чемпионата, когда об этом заговорили многие. Все началось после спартаковской истерики на «Петровском». Истерика началась, когда «Зенит» выиграл (4:2), но сторонники «Спартака» посчитали, что были приняты какие-то важные несправедливые решения в ходе той встречи. После этого судейство матчей красно-белых кардинально развернулось в другую сторону. Я считаю, что как минимум процентов 30 в победе «Спартака» в чемпионате принадлежит судьям и их помощи.

    – Впереди не только 28 туров чемпионата, но и групповой турнир Лиги чемпионов. С такими игрой и составом на что могут рассчитывать красно-белые?

    – Я думаю, что в Лиге чемпионов максимум, который может показать «Спартак», – это третье место в группе и продолжение борьбы в Лиге Европы. Это еще смотря какая группа им попадется. Бороться за первые две путевки из группы в 1/8 финала «Спартаку» абсолютно нереально. Думаю, что ставку можно сделать не меньше, чем 1 к 20, что «Спартак» выйдет из группы. Может, получится так, что в группе будет какая-то не очень именитая команда, и можно будет зацепиться за третье место. Состав на сегодняшний день у «Спартака» абсолютно никому не угрожающий, к тому же из-за финансового fair-play команда не может серьезно усилиться. Если, не дай бог, получит травму Промес, то у красно-белых вообще все будет совсем плачевно. На сегодня голландец – настоящий лидер «Спартака», и без него команда выглядит гораздо скучнее, чем с ним.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    26.07.2017 07:14
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    Комментарии34
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июля 2017, 11:36

      это уж совсем максимальный максимум

      1
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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 26 июля 2017, 11:20

      Червиченко про другие клубы не высказывается - Спартак больная тема для него,видимо...ни одного,как впрочем не первый раз бывало,примера помощи судей - только трёп...что касается ЛЧ -пусть хоть 4-е место займут - лишь бы бились и не было стыдно за команду...Зенит и цска тож ведь особых лавров в ЛЧ не снискали - червь молчит по этому поводу...

      7
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 26 июля 2017, 11:09

      Не покидает ощущение ,что ,,Бомбардир,, публикует только те
      высказывания,где эти личности ,мягко говоря, находятся в состоянии ,,привет с большого бодуна,, ))))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 июля 2017, 10:54

      Ну в общем-то, логично. Прошлогоднего настроя у спартака нет. А без него у команды лишь название

      -1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 26 июля 2017, 10:49

      спсибо за веру))

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 26 июля 2017, 10:27

      Молоток, жирдяй, плюнул на Спартак, не поленился.

      6
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 26 июля 2017, 10:21

      НЕ ВЯКАТЬ ТОЛСТОПУЗ

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 > спартак спартаков1 26 июля 2017, 10:55

      свинтус

      0
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 26 июля 2017, 10:16

      Чмо, пытавшееся развалить клуб, теперь на каждом шагу его обсерает.

      3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 26 июля 2017, 10:09

      Червиченко: лучше не загадывать. 1 месте для Спартака,мы желаем!

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 26 июля 2017, 10:03

      Его вид показывает, что Всевышний делает с недругами Спартака.

      9
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