Президент «Вест Хэма»: «Пайет – человек с недостатками»

Президент «Вест Хэма» Дэвид Салливан рассказал об отношении к полузащитнику Димитри Пайету. Зимой француз объявил бойкот клубу и требовал отпустить его в «Марсель».

«Все знали, что Пайет – человек с недостатками. Именно поэтому мы купили его за 10,5 миллионов фунтов (в июле 2015 у «Марселя» – прим. «Бомбардира»). Покупка была отличной, но это человек с минусами, который способен организовать протест. Позже он именно это и сделал. По этой причине он так не раскрыл свой потенциал, а большие клубы всегда от него отказывались», – сказал англичанин.

Трансфер 30-летнего хавбека в «Марсель» оценивается в 30 миллионов евро. По возвращении во Францию он принял участие в 17 играх, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.