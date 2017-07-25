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    Президент «Вест Хэма»: «Пайет – человек с недостатками»

    Президент «Вест Хэма» Дэвид Салливан рассказал об отношении к полузащитнику Димитри Пайету. Зимой француз объявил бойкот клубу и требовал отпустить его в «Марсель».

    «Все знали, что Пайет – человек с недостатками. Именно поэтому мы купили его за 10,5 миллионов фунтов (в июле 2015 у «Марселя» – прим. «Бомбардира»). Покупка была отличной, но это человек с минусами, который способен организовать протест. Позже он именно это и сделал. По этой причине он так не раскрыл свой потенциал, а большие клубы всегда от него отказывались», – сказал англичанин.

    Трансфер 30-летнего хавбека в «Марсель» оценивается в 30 миллионов евро. По возвращении во Францию он принял участие в 17 играх, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

    Источник: talkSPORT

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    25.07.2017 20:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 25 июля 2017, 22:24

      Но после его ухода недостатка был у Вест Хэма

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