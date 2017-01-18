Пайет: «Клянусь, я не надену больше майку «Вест Хэма»

Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет заявил, что готов намеренно нанести себе серьезную травму, если руководство клуба не отпустит его из команды в «Марсель».

«Клянусь, что я не надену больше майку «Вест Хэма». Если клуб не продаст меня, я травмирую свои собственные крестообразные связки. Я человек, у меня есть право выбирать свое будущее», – приводит слова Пайета A Bola.

Ранее сообщалось, что «Марсель» не смог договориться о переходе футболиста из «Вест Хэма».