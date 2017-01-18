Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пайет: «Клянусь, я не надену больше майку «Вест Хэма»

    Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет заявил, что готов намеренно нанести себе серьезную травму, если руководство клуба не отпустит его из команды в «Марсель».

    «Клянусь, что я не надену больше майку «Вест Хэма». Если клуб не продаст меня, я травмирую свои собственные крестообразные связки. Я человек, у меня есть право выбирать свое будущее», – приводит слова Пайета A Bola.

    Ранее сообщалось, что «Марсель» не смог договориться о переходе футболиста из «Вест Хэма».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2017 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 20 января 2017, 23:52

      У тебя контракт, дятел. И будь у тебя травмированные крестообразные связки, тебе исправно платили зарплату, а владельцы не говорили: мы люди, мы не можем держать в команде нахлебника. Работай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 19 января 2017, 19:01

      Где оригинальный источник его слов? Бомбардир как обычно отсебятину пишет, по ходу дела. Даже если он такое говорил, то я его не одобряю, но понимаю. Но Вест Хэм не могу понять совсем. Ладно Витсель в Зените, клуб просто не хотел за копейки отдавать игрока. А тут купили за 15, а за 30 не продают, при том, что игрок не хочет играть. Ну и будет индивидуально тренироваться, контракт кончится, уйдет бесплатно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 19 января 2017, 18:48

      человек, то человек, но гнилой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 18 января 2017, 22:06

      не капли мужества , как получать деньги так вперед , как отработать профессионально контракт , так сразу членовредительство , Фу противно куда футболисты катятся !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 января 2017, 18:43

      чушь какая-то..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2017, 14:00

      Мда, а сударь-то оказывается девочка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 18 января 2017, 13:41

      Значит сиди в дубле и жди трансфера в Марсель

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 18 января 2017, 13:07

      После слов и действий Пайета, я бы серьёзно присматривался к нему,будь я на месте руководителей других клубов. Раз он хочет так сильно и скандально кидануть Вест Хем, где гарантия,что он также не поступит и со своими последующими клубами. СтОит начаться проблемам, как он сразу же покидает тонущий корабль.
      Со стороны УЕФА тоже,кстати, можно рассмотреть какие-нибудь санкции или штрафы для француза

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 января 2017, 13:03

      Мне кажется что ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ футболисты должны уважать контракт который они подписывали, соответственно читали его. А тут получается подписал контракт, отработал часть, надоело забунтовал и свалил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 18 января 2017, 12:19

      Подписал контракт будь добр выполняй...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11