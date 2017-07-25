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  • Новичок «Краснодара» Иван признался, что хочет зарабатывать хорошие деньги

Новичок «Краснодара» Иван признался, что хочет зарабатывать хорошие деньги

25 июля 2017, 14:37
34

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван не скрывает, что деньги в футболе являются для него важной составляющей. На своей странице в инстаграме 20-летний игрок опубликовал изображение с дорогим спортивным автомобилем и надписью: «Я не стремлюсь быть известным, но хочу хорошо зарабатывать».

Напомним, румын перебрался в стан «быков» из «Университати» (Крайова) в этом месяце за 3 миллиона евро, заключив соглашение сроком на пять лет. По некоторым данным, зарплата форварда составит 500 тысяч евро в год.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Иван Андрей
Комментарии (34)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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lek!
1500982803
Ты думаешь раз другие молчат , думают иначе ?
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Ubuntu
1500983324
Хоть кто-то честен
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hevbn 28
1500983468
Печально, если молодой игрок думает прежде всего о деньгах , а не о самой игре. Я убежден больших результатов с таким подходом не в спорте, не в общем жизни не возможно добиться и примеров тут масса.
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xLINDAx
1500985887
Простой парень Иван из глубинки..вай, маладэц).
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insider_retro
1500985942
Зарабатывать - это достойно!.... Получать - это бездарно и не солидно, хотя и удобно...
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карасевщина
1500985964
ну шел бы в зенит зарабатывать там эти все занимаются
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Федоренко
1500987371
Зато честно. Тем более, румынам, читай цыганам, всегда были важнее всего деньги
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Бугимен
1500988633
Давай трудись, и будешь как Федя за 30 лямов тачилу иметь!
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Бугимен
1500990674
Новичок «Краснодара» нападающий Андрей Иван рассказал, что ему пообещало руководство за каждое признание игроком матча, поделился впечатлениями о базе клуба, а также о том, как приняла команда.
«Несколько дней назад познакомились с владельцем клуба Сергеем Галицким. Сказал, что рад видеть в команде и верит в меня. Это особенный человек, вежливый и воспитанный. Сказал, что столько раз, сколько буду признаваться игроком матча, буду получать часы и машину. Это подтвердили и партнёры по команде.
Познакомился с одноклубниками. Хорошие ребята. Нравится, что в команде есть конкуренция. Это ещё больше мотивирует. Думаю, я быстро освоюсь. На последней тренировке я играл центрального нападающего, но мне нравится играть и с краю, где у меня больше пространства. Как я понял, тренер видит меня справа, так как в центре играет звезда команды Фёдор Смолов.
В команде приняли хорошо. Из аэропорта забрали на машине, на второй день прошёл медицинское обследование. Всё прошло хорошо, и я прибыл на базу, где примерил клубную экипировку. А какая у «Краснодара» база! Не думаю, что где-то в мире есть что-то подобное. У них есть три гостиницы, много тренировочных полей. База находится в лесу, есть даже озеро. Очень красиво.!

Стадион похож на Колизей и вмещает 35 тыс. зрителей. Если бы знали, какой он изнутри… Это неописуемо! И построен он за деньги президента клуба.

Задача на сезон? Выиграть чемпионат и пройти как можно дальше в Лиге Европы. Выучил ли русские слова? Да, знаю словосочетания «как дела?», «что делаешь?», «слева», «давайте»… Нужно учить, у меня будет преподаватель.

Сколько кульбитов собираюсь сделать в этом сезоне? Увидите, больше десяти. Что касается пункта в контракте о разрешении делать кульбиты после голов, то это не правда. Просто попросил, чтобы разрешили мне радоваться забитому голу»!
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BAIv
1500992736
честный парень! Надо однако хорошо играть что бы больше зарабатывать.
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