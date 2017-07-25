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    Новичок «Краснодара» Иван признался, что хочет зарабатывать хорошие деньги

    Нападающий «Краснодара» Андрей Иван не скрывает, что деньги в футболе являются для него важной составляющей. На своей странице в инстаграме 20-летний игрок опубликовал изображение с дорогим спортивным автомобилем и надписью: «Я не стремлюсь быть известным, но хочу хорошо зарабатывать».

    Напомним, румын перебрался в стан «быков» из «Университати» (Крайова) в этом месяце за 3 миллиона евро, заключив соглашение сроком на пять лет. По некоторым данным, зарплата форварда составит 500 тысяч евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 14:37
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    Комментарии34
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      Рейтинг: -186

      Protosser 26 июля 2017, 11:20

      Все по-честному.
      Чтоб платили хорошие деньги - нужно их стоить.
      Так что - нормальный мотиватор.

      Можно подумать - все остальные футболисты в мире готовы играть бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 25 июля 2017, 21:50

      А нужен он Краснодару после таких слов?

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 июля 2017, 19:47

      Пффф, полмульта европейского в год и уже такие картинки пафосные! Учись у Паши Погребняка - человек вобще не отсвечивает)

      1
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 25 июля 2017, 19:19

      Тогда нужно паспорт РФ получить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 25 июля 2017, 17:43

      у нас только такие и играют или не играют

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 июля 2017, 17:25

      честный парень! Надо однако хорошо играть что бы больше зарабатывать.

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 июля 2017, 16:51

      Новичок «Краснодара» нападающий Андрей Иван рассказал, что ему пообещало руководство за каждое признание игроком матча, поделился впечатлениями о базе клуба, а также о том, как приняла команда.

      «Несколько дней назад познакомились с владельцем клуба Сергеем Галицким. Сказал, что рад видеть в команде и верит в меня. Это особенный человек, вежливый и воспитанный. Сказал, что столько раз, сколько буду признаваться игроком матча, буду получать часы и машину. Это подтвердили и партнёры по команде.

      Познакомился с одноклубниками. Хорошие ребята. Нравится, что в команде есть конкуренция. Это ещё больше мотивирует. Думаю, я быстро освоюсь. На последней тренировке я играл центрального нападающего, но мне нравится играть и с краю, где у меня больше пространства. Как я понял, тренер видит меня справа, так как в центре играет звезда команды Фёдор Смолов.

      В команде приняли хорошо. Из аэропорта забрали на машине, на второй день прошёл медицинское обследование. Всё прошло хорошо, и я прибыл на базу, где примерил клубную экипировку. А какая у «Краснодара» база! Не думаю, что где-то в мире есть что-то подобное. У них есть три гостиницы, много тренировочных полей. База находится в лесу, есть даже озеро. Очень красиво.!



      Стадион похож на Колизей и вмещает 35 тыс. зрителей. Если бы знали, какой он изнутри… Это неописуемо! И построен он за деньги президента клуба.



      Задача на сезон? Выиграть чемпионат и пройти как можно дальше в Лиге Европы. Выучил ли русские слова? Да, знаю словосочетания «как дела?», «что делаешь?», «слева», «давайте»… Нужно учить, у меня будет преподаватель.



      Сколько кульбитов собираюсь сделать в этом сезоне? Увидите, больше десяти. Что касается пункта в контракте о разрешении делать кульбиты после голов, то это не правда. Просто попросил, чтобы разрешили мне радоваться забитому голу»!

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > trener7 25 июля 2017, 18:10

      У Вас называется не озеро Краснодарское водохранилище, А ,,ОЗЕРО" у Адыгов за Мегой. Отдыхать все там любят, а убирать за собой нет! ... За Мега -Адыгеей поворот на Старобжегокай,поворачиваем,едем до ра вилки,будет вывеска снт "Прогресс"на ней направо на дачи и прямо выезжаем к озеру.Скоро там всё уберут...Удачи Краснодару в ЛЕ!

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > 25 июля 2017, 18:17

      Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал слова новичка команды Андрея Ивана о беспрецедентных подарках игрокам со стороны владельца «горожан» Сергея Галицкого.

      Ранее в интервью румынской прессе Иван заявил, что Галицкий пообещал ему дарить часы и автомобиль каждый раз, когда он будет признаваться игроком матча.

      «Прочитали это интервью, посмеялись. Подумали, что кто-то из команды, видимо, пошутил над Андреем, причём достаточно жёстко. Вы знаете принципы нашего клуба, таких подарков мы себе не позволяем.
      Единственное, что у нас есть, – памятные часы с эмблемой клуба в подарок за 100 проведённых в «Краснодаре» матчей. Других вознаграждений – ни самолётов, ни пароходов – не предусмотрено"

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 июля 2017, 16:17

      Давай трудись, и будешь как Федя за 30 лямов тачилу иметь!

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      Рейтинг: +32

      ELDA 25 июля 2017, 15:58

      Если хорошо заработаешь, быть неизвестным неполучится.

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      Рейтинг: +41

      Федоренко 25 июля 2017, 15:56

      Зато честно. Тем более, румынам, читай цыганам, всегда были важнее всего деньги

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