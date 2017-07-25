Новичок «Краснодара» Иван признался, что хочет зарабатывать хорошие деньги

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван не скрывает, что деньги в футболе являются для него важной составляющей. На своей странице в инстаграме 20-летний игрок опубликовал изображение с дорогим спортивным автомобилем и надписью: «Я не стремлюсь быть известным, но хочу хорошо зарабатывать».
Напомним, румын перебрался в стан «быков» из «Университати» (Крайова) в этом месяце за 3 миллиона евро, заключив соглашение сроком на пять лет. По некоторым данным, зарплата форварда составит 500 тысяч евро в год.
Источник: Бомбардир.ру
«Несколько дней назад познакомились с владельцем клуба Сергеем Галицким. Сказал, что рад видеть в команде и верит в меня. Это особенный человек, вежливый и воспитанный. Сказал, что столько раз, сколько буду признаваться игроком матча, буду получать часы и машину. Это подтвердили и партнёры по команде.
Познакомился с одноклубниками. Хорошие ребята. Нравится, что в команде есть конкуренция. Это ещё больше мотивирует. Думаю, я быстро освоюсь. На последней тренировке я играл центрального нападающего, но мне нравится играть и с краю, где у меня больше пространства. Как я понял, тренер видит меня справа, так как в центре играет звезда команды Фёдор Смолов.
В команде приняли хорошо. Из аэропорта забрали на машине, на второй день прошёл медицинское обследование. Всё прошло хорошо, и я прибыл на базу, где примерил клубную экипировку. А какая у «Краснодара» база! Не думаю, что где-то в мире есть что-то подобное. У них есть три гостиницы, много тренировочных полей. База находится в лесу, есть даже озеро. Очень красиво.!
Стадион похож на Колизей и вмещает 35 тыс. зрителей. Если бы знали, какой он изнутри… Это неописуемо! И построен он за деньги президента клуба.
Задача на сезон? Выиграть чемпионат и пройти как можно дальше в Лиге Европы. Выучил ли русские слова? Да, знаю словосочетания «как дела?», «что делаешь?», «слева», «давайте»… Нужно учить, у меня будет преподаватель.
Сколько кульбитов собираюсь сделать в этом сезоне? Увидите, больше десяти. Что касается пункта в контракте о разрешении делать кульбиты после голов, то это не правда. Просто попросил, чтобы разрешили мне радоваться забитому голу»!