Новичок «Краснодара» Иван признался, что хочет зарабатывать хорошие деньги

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван не скрывает, что деньги в футболе являются для него важной составляющей. На своей странице в инстаграме 20-летний игрок опубликовал изображение с дорогим спортивным автомобилем и надписью: «Я не стремлюсь быть известным, но хочу хорошо зарабатывать».

Напомним, румын перебрался в стан «быков» из «Университати» (Крайова) в этом месяце за 3 миллиона евро, заключив соглашение сроком на пять лет. По некоторым данным, зарплата форварда составит 500 тысяч евро в год.