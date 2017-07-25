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    Фибел: «Российский чемпионат весьма ровный»

    Защитник «Анжи» Томас Фибел оценил уровень российского футбола. По словам футболиста, складывается он из того, что в РФПЛ приходится бороться за каждое очко. Игрок отметил, что здесь важно брать как можно больше очков на старте сезона.

    В России 31-летний защитник также выступал за «Мордовию» и «Амкар».

    – Как вам уровень российского чемпионата?

    – Он высок. К чемпионату мира строят новые стадионы, интерес растет. Турнир весьма ровный. «Спартак» вроде бы досрочно выиграл чемпионат с большим преимуществом, но, если разобраться, ему пришлось очень трудно на протяжении сезона. Он преуспел потому, что с самого начала боролся за каждое очко. Мы на эту тему говорили, кстати, с главным тренером. Важно засучить рукава и набирать очки уже на старте, а не ждать второй половины, не думать, что все можно будет все поправить. Наша история это доказывает.

    – Первую часть прошлого сезона вы провели в Сербии. Понравилось?

    – Отправился в «Црвену Звезду» в надежде сыграть в Лиге чемпионов, но в заключительном отборочном раунде команда уступила болгарскому «Лудогорцу». После этого предпочел вернуться в Россию. В Сербии выделяются два клуба – «Црвена Звезда» и «Партизан». Занявшая третье место «Войводина» уже им значительно уступает. А с российским чемпионатом вообще не сравнить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2017 08:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 июля 2017, 09:40

      Какой благосклонный почитатель российского футбола!... Рассудительный....

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