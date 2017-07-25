Фибел: «Российский чемпионат весьма ровный»

Защитник «Анжи» Томас Фибел оценил уровень российского футбола. По словам футболиста, складывается он из того, что в РФПЛ приходится бороться за каждое очко. Игрок отметил, что здесь важно брать как можно больше очков на старте сезона.

В России 31-летний защитник также выступал за «Мордовию» и «Амкар».

– Как вам уровень российского чемпионата?

– Он высок. К чемпионату мира строят новые стадионы, интерес растет. Турнир весьма ровный. «Спартак» вроде бы досрочно выиграл чемпионат с большим преимуществом, но, если разобраться, ему пришлось очень трудно на протяжении сезона. Он преуспел потому, что с самого начала боролся за каждое очко. Мы на эту тему говорили, кстати, с главным тренером. Важно засучить рукава и набирать очки уже на старте, а не ждать второй половины, не думать, что все можно будет все поправить. Наша история это доказывает.

– Первую часть прошлого сезона вы провели в Сербии. Понравилось?

– Отправился в «Црвену Звезду» в надежде сыграть в Лиге чемпионов, но в заключительном отборочном раунде команда уступила болгарскому «Лудогорцу». После этого предпочел вернуться в Россию. В Сербии выделяются два клуба – «Црвена Звезда» и «Партизан». Занявшая третье место «Войводина» уже им значительно уступает. А с российским чемпионатом вообще не сравнить.