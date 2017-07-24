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    Игонин: «Манчини дал понять Кокорину и Дзюбе, что с такой игрой они могут идти куда хотят»

    Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Рубином» (2:1) в матче второго тура РФПЛ и подчеркнул, что главный тренер петербуржцев Роберто Манчини не будет смотреть на паспорт и бывшие заслуги нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

    По его мнению, итальянский специалист дал понять игрокам, что они могут покинуть команду, если не будут выкладываться по полной.

    – Пока «Зенит» побеждает на классе?

    – Можно и так сказать. Но забил бы «Рубин» во втором тайме еще гол, и можно было бы говорить, что это мысль тренера. А что касается «Зенита», там подали с фланга, а человек оказался в нужном месте – то ли он такой талантливый, то ли настолько удачный.

    – Кокорин отдал пас головой.

    – Но Кокорин, понятно, что он может, а сейчас еще, видимо, не только хочет, но и вынужден это сделать. Этого как раз ему не хватало. А сейчас его поставили в такие условия, когда он вынужден выкладываться на сто процентов. В этом и есть авторитет тренера.

    – Получается, что все эти злобные наветы, что Кокорин и Дзюба не нужны Манчини, не имеют под собой почвы? Играют ведь оба.

    – Манчини, видимо, дал им понять, что любой может собирать вещи и отправляться куда хочет. Но не только тренер это дал понять, а и руководство – мол, купим любого на любую позицию. После этого все забегали, засуетились.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.07.2017 16:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -5

      Егориус 24 июля 2017, 22:11

      Надо этих путинцев гнать с футбола!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > Егориус 24 июля 2017, 22:44

      Дзюба и Кокорин - путинцы? ))))))))))))))0
      Или может быть Манчини?
      Тебе явно надо на передачу к Соловьёву.))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Егориус 24 июля 2017, 22:59

      Эх, да ты революционер!!! Ты не ждешь ,а готовишься?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5

      Егориус > Tostao 24 июля 2017, 23:01

      Раз ты решился ответить скажу вот что. Знаешь почему в России уровень футбола на нуле? Да потому что играют не таланты, которые хотят играть а миллионеры, вроде кокорина и дзюбы. Даже не буду их фамилии с большой буквы писать. Именно финансирование футбола нашего и отражает сущность нашей политики. Возьмем к примеру бедные страны, где процветают такие вещи как: наркотики, проституция и преступность. Именно там люди любят футбол всей душой и ростят таланты, а у нас деньги на кону и чтобы публика хавала недалекая все это.
      Меняйте отношение к футболу господа!

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Егориус 24 июля 2017, 23:41

      Возьмем к примеру бедные страны, где процветают такие вещи как: наркотики, проституция и преступность.
      ------------------------------------------------
      И тут я вспомнил песТню В.С.Высоцкого:
      "Говори, что с этим делом мы покончили давно". ))

      1
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      Рейтинг: -5

      Егориус > Tostao 25 июля 2017, 00:20

      ты пытаешься связать песню с нашим положением в стране? это нелогично) сейчас охлократия процветает и футбол они расценивают как доход с нас, а должно быть предмет воспевания раз такие бабки платят футболистам

      0
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа > Егориус 25 июля 2017, 05:16

      "Фиорентина, давала миллион за Бышевца"-----
      Сегодня день памяти Высоцкого, коль про песни заговорили.

      2
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 24 июля 2017, 21:09

      Так их, давно пора.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 июля 2017, 20:58

      Бл.., кто их купит с их запросами..

      0
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol > mihail200606 24 июля 2017, 21:10

      Потому и забегали как поджаренные тараканы.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 19:50

      что то я не вижу особого рвения и бега у Дзюбы как ходил пешком так и сейчас ходит да он и не умеет по другому ему бы в баскетбол играть, а не в футбол

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 июля 2017, 19:48

      После этого все забегали, засуетились.
      Ключевая фраза.Спасибо,Лёша,спасибо,Капитан..
      ))
      В точку.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 июля 2017, 18:37

      Постараюсь быть дружелюбным, но человек который говорит что был просто навес в штрафную и там случайно кто-то оказался у мяча, просто дебил , который не знает ничего, никогда ничего не умел и не видел.

      3
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 24 июля 2017, 17:25

      Про деревянного дзюдо полностью согласен игрок уровня акра томи арсенала

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 24 июля 2017, 16:33

      И вообще, что за идиотские предположения за Манчини. Может проще спросить у самого Манчини?

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 июля 2017, 16:25

      Ну наконец то хоть кто-то их на место поставит...Зажрались , звездами себя возомнили...

      5
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 24 июля 2017, 16:22

      Хорошо если это так

      3
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