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  • Игонин: «Манчини дал понять Кокорину и Дзюбе, что с такой игрой они могут идти куда хотят»

Игонин: «Манчини дал понять Кокорину и Дзюбе, что с такой игрой они могут идти куда хотят»

24 июля 2017, 16:14
18

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Рубином» (2:1) в матче второго тура РФПЛ и подчеркнул, что главный тренер петербуржцев Роберто Манчини не будет смотреть на паспорт и бывшие заслуги нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

По его мнению, итальянский специалист дал понять игрокам, что они могут покинуть команду, если не будут выкладываться по полной.

– Пока «Зенит» побеждает на классе?

– Можно и так сказать. Но забил бы «Рубин» во втором тайме еще гол, и можно было бы говорить, что это мысль тренера. А что касается «Зенита», там подали с фланга, а человек оказался в нужном месте – то ли он такой талантливый, то ли настолько удачный.

– Кокорин отдал пас головой.

– Но Кокорин, понятно, что он может, а сейчас еще, видимо, не только хочет, но и вынужден это сделать. Этого как раз ему не хватало. А сейчас его поставили в такие условия, когда он вынужден выкладываться на сто процентов. В этом и есть авторитет тренера.

– Получается, что все эти злобные наветы, что Кокорин и Дзюба не нужны Манчини, не имеют под собой почвы? Играют ведь оба.

– Манчини, видимо, дал им понять, что любой может собирать вещи и отправляться куда хочет. Но не только тренер это дал понять, а и руководство – мол, купим любого на любую позицию. После этого все забегали, засуетились.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Игонин Алексей Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Dimonadze
1500902545
Хорошо если это так
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zico2205
1500902739
Ну наконец то хоть кто-то их на место поставит...Зажрались , звездами себя возомнили...
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neveldomha
1500903183
И вообще, что за идиотские предположения за Манчини. Может проще спросить у самого Манчини?
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babenko1977
1500906328
Про деревянного дзюдо полностью согласен игрок уровня акра томи арсенала
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Zubo
1500910665
Постараюсь быть дружелюбным, но человек который говорит что был просто навес в штрафную и там случайно кто-то оказался у мяча, просто дебил , который не знает ничего, никогда ничего не умел и не видел.
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shinnik
1500914915
После этого все забегали, засуетились. Ключевая фраза.Спасибо,Лёша,спасибо,Капитан.. )) В точку.
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Garrincha58
1500915002
что то я не вижу особого рвения и бега у Дзюбы как ходил пешком так и сейчас ходит да он и не умеет по другому ему бы в баскетбол играть, а не в футбол
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mihail200606
1500919094
Бл.., кто их купит с их запросами..
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paracetamol
1500919780
Так их, давно пора.
Ответить
Егориус
1500923473
Надо этих путинцев гнать с футбола!
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