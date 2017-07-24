Игонин: «Манчини дал понять Кокорину и Дзюбе, что с такой игрой они могут идти куда хотят»

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Рубином» (2:1) в матче второго тура РФПЛ и подчеркнул, что главный тренер петербуржцев Роберто Манчини не будет смотреть на паспорт и бывшие заслуги нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

По его мнению, итальянский специалист дал понять игрокам, что они могут покинуть команду, если не будут выкладываться по полной.

– Пока «Зенит» побеждает на классе?

– Можно и так сказать. Но забил бы «Рубин» во втором тайме еще гол, и можно было бы говорить, что это мысль тренера. А что касается «Зенита», там подали с фланга, а человек оказался в нужном месте – то ли он такой талантливый, то ли настолько удачный.

– Кокорин отдал пас головой.

– Но Кокорин, понятно, что он может, а сейчас еще, видимо, не только хочет, но и вынужден это сделать. Этого как раз ему не хватало. А сейчас его поставили в такие условия, когда он вынужден выкладываться на сто процентов. В этом и есть авторитет тренера.

– Получается, что все эти злобные наветы, что Кокорин и Дзюба не нужны Манчини, не имеют под собой почвы? Играют ведь оба.

– Манчини, видимо, дал им понять, что любой может собирать вещи и отправляться куда хочет. Но не только тренер это дал понять, а и руководство – мол, купим любого на любую позицию. После этого все забегали, засуетились.