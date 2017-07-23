Червиченко: «Спартак» на победу не наиграл, как и «Уфа»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче красно-белых в Уфе. В рамках второго тура РФПЛ чемпионы России сыграли вничью с местным клубом – 0:0.

«Игра была скучная. Да, «Спартак» смотрелся лучше, но только за счет более дорогих игроков. И даже они не смогли использовать свои моменты. Тем не менее счет точно по игре. «Спартак» на победу не наиграл, как и «Уфа».

«Спартак» сейчас абсолютно такой же, как и в прошлом сезоне, но пока нет этого безумного везения и безобразно комфортного судейства. Этих двух моментов не хватает, чтобы побеждать. Сегодня судья хоть и подсвистывал им, но без хамства. То, что арбитр не очень хорошо работал, было заметно по реакции Семака на некоторые моменты», — сказал Червиченко.

Предприниматель был президентом клуба с мая 2002 по июль 2004 года.

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