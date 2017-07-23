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    Червиченко: «Спартак» на победу не наиграл, как и «Уфа»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче красно-белых в Уфе. В рамках второго тура РФПЛ чемпионы России сыграли вничью с местным клубом – 0:0.

    «Игра была скучная. Да, «Спартак» смотрелся лучше, но только за счет более дорогих игроков. И даже они не смогли использовать свои моменты. Тем не менее счет точно по игре. «Спартак» на победу не наиграл, как и «Уфа».

    «Спартак» сейчас абсолютно такой же, как и в прошлом сезоне, но пока нет этого безумного везения и безобразно комфортного судейства. Этих двух моментов не хватает, чтобы побеждать. Сегодня судья хоть и подсвистывал им, но без хамства. То, что арбитр не очень хорошо работал, было заметно по реакции Семака на некоторые моменты», — сказал Червиченко.

    Предприниматель был президентом клуба с мая 2002 по июль 2004 года.

    «Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2017 17:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +105

      klyukin 23 июля 2017, 21:24

      уфе надо было дожимать!

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 18:59

      Да. Скучный матч.

      0
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      Рейтинг: +12

      Гр 23 июля 2017, 18:34

      А где же Рейнгольд? Или старый хер даёт комментарии, когда красно-белым прет???

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