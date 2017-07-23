Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Не предполагали, что матч с «Уфой» закончится со счетом 0:0»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьи в игре против «Уфы» (0:0) поздравил соперника и рассказал о проблемах команды.

    «Думаю, что каждый игрок «Уфы» сегодня был на высоте. Хочу поздравить «Уфу» с удачным результатом.

    Предполагали ли мы, что будет такой счет? Нет. Мы всегда играем только на победу. Но сегодня нам не повезло. Почему не удалось забить? Потому что не забили. Все просто. Также мы порой начинали слишком медленно атаковать и позволяли соперникам занять правильные позиции на поле.

    То, что Глушаков остался в запасе (вышел на 72 минуте вместо Тимофеева – прим. «Бомбардира»), связано с его физическим состоянием. Оно далеко от идеального. У кого еще из игроков основы сейчас не оптимальное физическое состояние? У того же Комбарова, Ещенко. Плюс синтетика дает о себе знать, на таком покрытии играть тяжело.

    Что касается игры Тигиева (заменил Петковича на 64 минуте), то он совершил несколько ошибок. Но нелегко входить в игру по ходу такого матча», – сказал специалист.

    Напомним, нулевая ничья на стадионе «Нефтяник» стала для красно-белых первой под руководством Карреры. Итальянец руководит командой с августа 2016 года.

    «Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

    Источник: Фратрия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2017 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 июля 2017, 20:56

      пусть привыкает еще много таких сюрпризов будет

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 июля 2017, 20:55

      Это ещё не последний сюрприз для Спартака! Не предпологали они, что матч закончится 0:0. А Вы чего ждали 0:10 что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      lexa2154 23 июля 2017, 20:37

      Беленов красава!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Joker 555 23 июля 2017, 19:46

      Выпустил двойх новичков, которых судорожно лихорадило. Нужны те кто поведет дальше, а не опустит ниже. Походу в команде конфликт,а это пиздец.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      ELDA > Joker 555 23 июля 2017, 20:08

      Не ну для раскачки такие очки вполне достаточны. И вряд ли это конфликт. Просто Каррера заигрывает игроков. Ну а если конфликт, то ты прав это пиздец. Если бы они были без лиги чемпионов. Лига сплотит любых игроков. представьте как мы ждем это событие,и как они ждут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 23 июля 2017, 19:20

      Пруха осталась в прошлом сезоне, а ныне мясо отправиться на свое законное место, пятое, а если повезет то и четвертое...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 июля 2017, 19:16

      Этот результат Карреры может сказаться на его карьере

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2017, 19:01

      Я уже сказал-просто не ваш день .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 23 июля 2017, 18:58

      Комбарова на лавку

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > nik55 23 июля 2017, 20:58

      его не на лавку его под лавку надо

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 18:45

      Спартак явный фаворит был. Конечно кто мог такое предположить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июля 2017, 18:44

      Нормально сказал, без нытья .

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11