Каррера: «Не предполагали, что матч с «Уфой» закончится со счетом 0:0»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьи в игре против «Уфы» (0:0) поздравил соперника и рассказал о проблемах команды.

«Думаю, что каждый игрок «Уфы» сегодня был на высоте. Хочу поздравить «Уфу» с удачным результатом.

Предполагали ли мы, что будет такой счет? Нет. Мы всегда играем только на победу. Но сегодня нам не повезло. Почему не удалось забить? Потому что не забили. Все просто. Также мы порой начинали слишком медленно атаковать и позволяли соперникам занять правильные позиции на поле.

То, что Глушаков остался в запасе (вышел на 72 минуте вместо Тимофеева – прим. «Бомбардира»), связано с его физическим состоянием. Оно далеко от идеального. У кого еще из игроков основы сейчас не оптимальное физическое состояние? У того же Комбарова, Ещенко. Плюс синтетика дает о себе знать, на таком покрытии играть тяжело.

Что касается игры Тигиева (заменил Петковича на 64 минуте), то он совершил несколько ошибок. Но нелегко входить в игру по ходу такого матча», – сказал специалист.

Напомним, нулевая ничья на стадионе «Нефтяник» стала для красно-белых первой под руководством Карреры. Итальянец руководит командой с августа 2016 года.

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