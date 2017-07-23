Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Не предполагали, что матч с «Уфой» закончится со счетом 0:0»

Каррера: «Не предполагали, что матч с «Уфой» закончится со счетом 0:0»

23 июля 2017, 17:47
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьи в игре против «Уфы» (0:0) поздравил соперника и рассказал о проблемах команды.

«Думаю, что каждый игрок «Уфы» сегодня был на высоте. Хочу поздравить «Уфу» с удачным результатом.

Предполагали ли мы, что будет такой счет? Нет. Мы всегда играем только на победу. Но сегодня нам не повезло. Почему не удалось забить? Потому что не забили. Все просто. Также мы порой начинали слишком медленно атаковать и позволяли соперникам занять правильные позиции на поле.

То, что Глушаков остался в запасе (вышел на 72 минуте вместо Тимофеева – прим. «Бомбардира»), связано с его физическим состоянием. Оно далеко от идеального. У кого еще из игроков основы сейчас не оптимальное физическое состояние? У того же Комбарова, Ещенко. Плюс синтетика дает о себе знать, на таком покрытии играть тяжело.

Что касается игры Тигиева (заменил Петковича на 64 минуте), то он совершил несколько ошибок. Но нелегко входить в игру по ходу такого матча», – сказал специалист.

Напомним, нулевая ничья на стадионе «Нефтяник» стала для красно-белых первой под руководством Карреры. Итальянец руководит командой с августа 2016 года.

«Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

Источник: Фратрия
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Каррера Массимо
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
himik2-62
1500821596
дальше ещё тяжелее
Ответить
Тамхар
1500821660
Это что?! У нас, Массимо, бывает и так, что чемпион на следующий год из высшей лиги вылетает...
Ответить
Nurbek brat
1500822497
Уфа деген оликкой. Шешен амын сигейн
Ответить
APchelov
1500823765
Вот и закончился Каррера. Начались оправдания и недоумения. В этом году никто Спартак за уши тянуть не станет
Ответить
acer2003
1500824694
Нормально сказал, без нытья .
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500824729
Спартак явный фаворит был. Конечно кто мог такое предположить ?
Ответить
mik1954
1500826859
Пруха осталась в прошлом сезоне, а ныне мясо отправиться на свое законное место, пятое, а если повезет то и четвертое...
Ответить
lexa2154
1500831467
Беленов красава!
Ответить
Fan Loko mik
1500832536
Это ещё не последний сюрприз для Спартака! Не предпологали они, что матч закончится 0:0. А Вы чего ждали 0:10 что ли?
Ответить
giluxa1963
1500832602
пусть привыкает еще много таких сюрпризов будет
Ответить
Главные новости
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
2
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
2
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
Все новости
Все новости
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+