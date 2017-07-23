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    Семак – после ничьи со «Спартаком»: «Результат справедливый. «Уфа» неплохо смотрелась»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью телеканалу «Наш футбол» подвел итог матчу против «Спартака» (0:0) в рамках второго тура РФПЛ.

    «Хочется всегда большего. У «Спартака« были моменты, у нас тоже. Результат справедливый. По игре неплохо смотрелись. Будем смотреть, разбираться и идти дальше. Что-то получалось, что-то нет. Тем не менее, самоотдача была на самом высоком уровне», — сказал экс-игрок сборной России.

    В следующем туре «Уфа» сыграет на выезде против «Урала». Игра состоится 29 июля.

    «Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 17:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4024

      raritet 23 июля 2017, 20:35

      Личное уважение Семаку и как бывшему прекрасному игроку и , уже видно. неплохому скромному тренеру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 18:43

      Во всяком случае УФА не выглядела явным аутсайдером. Но по правде команды наиграли на 2-1 в пользу Спартака.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 17:40

      Один Зе сколько не попал..Уфа боролась, ничья закономерна, нужно реализовывать, чтобы выигрывать..

      4
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      Рейтинг: +76

      takca 23 июля 2017, 17:35

      Спартак позор. С командой в которой в футбол умеют играть 2 человека из них один кипер а второй тренер и не взять три очка позор.

      -1
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