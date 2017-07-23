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  • Семак – после ничьи со «Спартаком»: «Результат справедливый. «Уфа» неплохо смотрелась»

Семак – после ничьи со «Спартаком»: «Результат справедливый. «Уфа» неплохо смотрелась»

23 июля 2017, 17:12
4

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью телеканалу «Наш футбол» подвел итог матчу против «Спартака» (0:0) в рамках второго тура РФПЛ.

«Хочется всегда большего. У «Спартака« были моменты, у нас тоже. Результат справедливый. По игре неплохо смотрелись. Будем смотреть, разбираться и идти дальше. Что-то получалось, что-то нет. Тем не менее, самоотдача была на самом высоком уровне», — сказал экс-игрок сборной России.

В следующем туре «Уфа» сыграет на выезде против «Урала». Игра состоится 29 июля.

«Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Уфа Спартак Семак Сергей
Комментарии (4)
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takca
1500820528
Спартак позор. С командой в которой в футбол умеют играть 2 человека из них один кипер а второй тренер и не взять три очка позор.
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xLINDAx
1500820845
Один Зе сколько не попал..Уфа боролась, ничья закономерна, нужно реализовывать, чтобы выигрывать..
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DeutschlandUberAlles
1500824606
Во всяком случае УФА не выглядела явным аутсайдером. Но по правде команды наиграли на 2-1 в пользу Спартака.
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raritet
1500831322
Личное уважение Семаку и как бывшему прекрасному игроку и , уже видно. неплохому скромному тренеру.
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