Семак – после ничьи со «Спартаком»: «Результат справедливый. «Уфа» неплохо смотрелась»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью телеканалу «Наш футбол» подвел итог матчу против «Спартака» (0:0) в рамках второго тура РФПЛ.

«Хочется всегда большего. У «Спартака« были моменты, у нас тоже. Результат справедливый. По игре неплохо смотрелись. Будем смотреть, разбираться и идти дальше. Что-то получалось, что-то нет. Тем не менее, самоотдача была на самом высоком уровне», — сказал экс-игрок сборной России.

В следующем туре «Уфа» сыграет на выезде против «Урала». Игра состоится 29 июля.

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