Ле Тиссье: «Коутиньо заслужил играть за «Барселону»

Член Зала славы английского футбола Мэтт Ле Тиссье поделился мнением о возможном переходе Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

«Надеюсь, «Ливерпуль» поступит правильно и позволит Коутиньо перейти в «Барселону». Клуб должен избежать протеста со стороны игрока. Он заслужил играть в таком клубе», – написал в твиттере экс-полузащитник «Саутгемптона».

В пятницу «Бомбардир» писал о том, что каталонский клуб предложил за бразильца 72 миллиона. Daily Mail уточняет, что сделка маловероятна из-за того, что игрок сборной Бразилии недавно продлил контракт с красными до 2022 года.