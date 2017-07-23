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    Ле Тиссье: «Коутиньо заслужил играть за «Барселону»

    Член Зала славы английского футбола Мэтт Ле Тиссье поделился мнением о возможном переходе Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

    «Надеюсь, «Ливерпуль» поступит правильно и позволит Коутиньо перейти в «Барселону». Клуб должен избежать протеста со стороны игрока. Он заслужил играть в таком клубе», – написал в твиттере экс-полузащитник «Саутгемптона».

    В пятницу «Бомбардир» писал о том, что каталонский клуб предложил за бразильца 72 миллиона. Daily Mail уточняет, что сделка маловероятна из-за того, что игрок сборной Бразилии недавно продлил контракт с красными до 2022 года.

    Источник: Twitter

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    23.07.2017 18:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 24 июля 2017, 13:18

      А я бы продал. Зная Ливерпуль, за эти деньги можно купить 2-3 перспективных игрока. Скауты Ливерпуля из года в год отлично себя показывали...

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 18:57

      Если контракт продлил, то что обсуждать то ?

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      Рейтинг: +124

      marshal9 > DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 19:15

      ну и что что продлил
      к примеру акинфеев тоже продлит контракт а юнайтед купит его за определённую сумму
      просто заключая контракт игрок застраховывается от безработитцы тем более на такой длинный срок

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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 23 июля 2017, 18:53

      Ну если хочет игрок уйти смысл его держать, толку от этого не будет.

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > The_Enot 23 июля 2017, 21:06

      ну Вератти тоже хотел уйти, а хозяева Шейхи не пустили, видимо была причина почему всё затихло с тех пор.....

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 23 июля 2017, 14:11

      Давно...

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