Бакаев и Петкович – в составе «Спартака» на матч против «Уфы»

Известны стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на встречу второго тура чемпионата России. Нападающий гостей Луис Адриано не полетел в Башкортостан из-за повреждения.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Тумасян, Йокич, Пауревич, Карп, Обляков, Игбун, Фатаи.

«Спартак»: Ребров, Петкович, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев, Попов, Бакаев, Промес, Зе Луиш.

Игра начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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