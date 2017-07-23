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    Бакаев и Петкович – в составе «Спартака» на матч против «Уфы»

    Известны стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на встречу второго тура чемпионата России. Нападающий гостей Луис Адриано не полетел в Башкортостан из-за повреждения.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Тумасян, Йокич, Пауревич, Карп, Обляков, Игбун, Фатаи.

    «Спартак»: Ребров, Петкович, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев, Попов, Бакаев, Промес, Зе Луиш.

    Игра начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ставьте на матч в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы!

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.07.2017 14:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 июля 2017, 14:59

      Состав с горящими глазами, порвет уфологов.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 июля 2017, 14:47

      Почему в 14.00?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 23 июля 2017, 14:34

      - не совсем понятный состав...Спартак играет(пернеходит) на новую эпохальную формацию!???...главное - что бы в масть!...пожелаю успеха!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 июля 2017, 14:25

      Селихова бы еще в рамку, Ребров не выручает

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 23 июля 2017, 14:21

      хороший состав!только адриано во втором точно зе луиша заменит наверное!

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > зенит ничто 23 июля 2017, 14:25

      У него травма, он не в заявке

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > ufos73 23 июля 2017, 14:41

      спасибо !где то я пропустил!

      1
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:20

      Спартак победит.

      5
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      Рейтинг: +157

      Huberman 23 июля 2017, 14:13

      Каррера не слепой, видел кто привёз оба гола. Ещенко и Глушаков в запасе!!!

      4
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > Huberman 23 июля 2017, 14:16

      все верно и 2-3 игры на лавке

      3
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